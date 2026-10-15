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Stevandić: Srpska po Ustavu ima pravo na donošenje novog najvažnijeg pravnog akta

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15.10.2026 14:38

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Ненад Стевандић
Foto: ATV

Republika Srpska bi do kraja novembra trebalo da konstituiše Narodnu skupštinu i Vladu.

Formiranje nove vlasti omogućiće i usvajanje novog ustava. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, istakao je da bi se to moglo desiti i 9. januara, na Dan Republike.

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić kaže da Srpska po Ustavu ima pravo na donošenje novog najvažnijeg pravnog akta i naglašava da niko u tome ne može da je spriječi.

"Ne postoji način da nas spriječe. Mogu da nas kinje, opanjkavaju, da nas usporavaju, da nam napakoste ali ne mogu da nas spriječe. Mi ćemo svoja prava uvijek iskoristiti i naći ćemo najbolji način, i bilo bi dobro da to bude jedna vrsta poziva. Ja sam tako gospodina Dodika razumio, da se i Bošnjaci i Hrvati uključe u taj posao, jer mi nemamo namjeru da ugrožavamo druge narode, nego da učinimo Republiku Srpsku efikasnijom", naveo je Stevandić.

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Tagovi :

Nenad Stevandić

Narodna skupština Republike Srpske

Ustav Republike Srpske

Milorad Dodik

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