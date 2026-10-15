Završena sjednica Vlade Srpske: Poznato šta je usvojeno

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, na 31. sjednici u Banjaluci, Informaciju o potrebnoj finansijskoj pomoći sportskim organizacijama sa teritorije Brčko distrikta BiH, te zadužila Ministarstvo finansija i Ministarstvo porodice, omladine i sporta da obezbijede finansijsku pomoć u iznosu od 200.000,00 KM.

Na teritoriji Brčko distrikta BiH egzistira preko stotinu sportskih klubova koji se u svim uzrasnim kategorijama takmiče na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, međutim, tek nekolicina njih, tačnije jedanaest, uskladili su svoja akta u skladu sa novim Zakonom o sportu Republike Srpske, te isti mogu biti finansirani od strane ministarstva.

S obzirom da izdvojena finansijska sredstva za sufinansiranje redovnih, pripremnih i takmičarskih aktivnosti sportskih organizacija nisu dovoljna, veliki broj gore pomenutih sportskih organizacija suočava se sa otežanim uslovima sportskog djelovanja. Klubovi sa ovog prostora predstavljaju važne stubove očuvanja srpskog jezika, tradicije i kulture te sportskog duha u multietničkoj zajednici od vitalnog značaja za Republiku Srpsku.

Većinu aktivnih članova gore pomenutih sportskih organizacija čine najmlađe uzrasne kategorije i omladina, samim tim, ulaganje u razvoj njihovih motoričkih karakteristika predstavlja direktnu investiciju za Republiku Srpsku.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za korišćenje sredstava po osnovu povrata PDV-a u okviru Projekta upravljanja vodama u slivu rijeke Drine na Zapadnom Balkanu.

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Sredstva u iznosu od 233.283,03 KM koristiće se za finansiranje troškova električne energije na pumpnim stanicama sistema za navodnjavanje, finansiranih od strane Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i za finansiranje troškova operativnog rada Jedinice.

Vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti za korišćenje sredstava po osnovu povrata PDV-a u okviru Projekta otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede za sufinansiranje projektnih aktivnosti, finansiranje nabavke roba, usluga, građevinskih radova na seoskoj infrastrukturi i troškova operativnog rada Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Nabavke roba, radova i usluga će realizovati jedinice lokalne samouprave ili Jedinica za koordinaciju. Ukoliko nabavke vrši jedinica lokalne samouprave, Jedinica za koordinaciju će sredstva za potrebe plaćanja nabavljenih roba, radova i usluga prenijeti u skladu sa instrukcijama jedinice lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o učešću predstavnika Vlade Republike Srpske u izradi Strategije za borbu protiv organizovanog kriminala u BiH na period 2027-2030 godina, te donijela Rješenje o imenovanju članova iz Republike Srpske u Radnu grupu za izradu Strategije.