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Dodik: Protivnici su potcijenili Srbe

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15.10.2026 07:49

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Додик: Противници су потцијенили Србе
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je tajna odličnog rezultata SNSD-a na izborima BiH i Republici Srpskoj u tome što nikada nisu pokušali da prevare svoj narod i što su protivnici potcijenili Srbe.

"Nudili smo ono što možemo da ispunimo, a ne ono što lijepo zvuči. I narod je to prepoznao", rekao je Dodik za Alo.

On je ukazao da se SNSD ne stidi svoje borbe i da je radio dok su drugi obilazili strane ambasade i čekali da im neko spolja reže politički život.

"Gradili smo, pregovarali, tukli se tamo gdje treba i popuštali tamo gdje mora. Narod to vidi i narod to nagrađuje", rekao je Dodik.

Ukazao je i da su protivnici potcijenili Srbe, odnosno mislili su da je dovoljno da ga mrze i da će narod u tome da ih prati.

"Narod ne mrzi. Narod bira. I izabrao je ponovo, ubjedljivo, jasno", naglasio je Dodik.

Zato je, kaže ova pobjeda i slična onoj od prije dvadeset godina i to ne samo po brojkama nego i po tome što je SNSD pokazao da je srpska samosvijest jača od svake kampanje, svake podvale i svake strane intervencije.

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Milorad Dodik

Srbi

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