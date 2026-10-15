Dodik: Protivnici su potcijenili Srbe

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je tajna odličnog rezultata SNSD-a na izborima BiH i Republici Srpskoj u tome što nikada nisu pokušali da prevare svoj narod i što su protivnici potcijenili Srbe.

"Nudili smo ono što možemo da ispunimo, a ne ono što lijepo zvuči. I narod je to prepoznao", rekao je Dodik za Alo.

On je ukazao da se SNSD ne stidi svoje borbe i da je radio dok su drugi obilazili strane ambasade i čekali da im neko spolja reže politički život.

"Gradili smo, pregovarali, tukli se tamo gdje treba i popuštali tamo gdje mora. Narod to vidi i narod to nagrađuje", rekao je Dodik.

Ukazao je i da su protivnici potcijenili Srbe, odnosno mislili su da je dovoljno da ga mrze i da će narod u tome da ih prati.

"Narod ne mrzi. Narod bira. I izabrao je ponovo, ubjedljivo, jasno", naglasio je Dodik.

Zato je, kaže ova pobjeda i slična onoj od prije dvadeset godina i to ne samo po brojkama nego i po tome što je SNSD pokazao da je srpska samosvijest jača od svake kampanje, svake podvale i svake strane intervencije.