Dodik: Protivnici su potcijenili Srbe

Autor:ATV redakcija
Komentari:2
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je tajna odličnog rezultata SNSD-a na izborima BiH i Republici Srpskoj u tome što nikada nisu pokušali da prevare svoj narod i što su protivnici potcijenili Srbe.
"Nudili smo ono što možemo da ispunimo, a ne ono što lijepo zvuči. I narod je to prepoznao", rekao je Dodik za Alo.
On je ukazao da se SNSD ne stidi svoje borbe i da je radio dok su drugi obilazili strane ambasade i čekali da im neko spolja reže politički život.
"Gradili smo, pregovarali, tukli se tamo gdje treba i popuštali tamo gdje mora. Narod to vidi i narod to nagrađuje", rekao je Dodik.
Ukazao je i da su protivnici potcijenili Srbe, odnosno mislili su da je dovoljno da ga mrze i da će narod u tome da ih prati.
"Narod ne mrzi. Narod bira. I izabrao je ponovo, ubjedljivo, jasno", naglasio je Dodik.
Zato je, kaže ova pobjeda i slična onoj od prije dvadeset godina i to ne samo po brojkama nego i po tome što je SNSD pokazao da je srpska samosvijest jača od svake kampanje, svake podvale i svake strane intervencije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
12 h1
Republika Srpska
12 h10
Republika Srpska
12 h2
Republika Srpska
14 h5
Najnovije
Najčitanije
10
09
10
02
10
01
09
47
09
40
Trenutno na programu