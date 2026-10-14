Dodik najavio velike promjene i smjene

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je značajne promjene u funkcionisanju institucija i javnog sektora Republike Srpske, uključujući smjene odgovornih za zaustavljanje važnih projekata, izmjene zakonodavstva i oštriju borbu protiv korupcije i narkotika.

Govoreći o rekonstrukcijama, Dodik poručuje da se mora prodrmati sve.

"Javni utisak je ovdje zgrade Vlade, gdje ljudi zbog nečijeg ponašanja imaju određen animozitet. Uvijek je animozitet prema vlasti. Ali, neko je novo vrijeme u kojem svako ko radi u toj Vladi mora pokazati da je narodni čovjek, a ne da je tu što je lijep. Malo je njih došlo zato što su stručnjaci. Mnogi su zaposleni ovako ili onako. Vratite to narodu svojim pristupom, odnosom. Tu ima značajan broj viškova koje moramo riješiti što je prije moguće. Moramo imati veću odgovornost, uvesti mlađih ljudi sa novom energijom. Oni koji dugo rade u administraciji postanu zarobljeni od njih i njihovih poimanja. Sve se mora prodrmati. Ne možete biti načelnik odjeljenja negdje u Vladi, a ne otići na teren da vidite šta je realan život. To pustite nekom drugom", rekao je Dodik.

Govoreći o izbornom rezultatu SNSD-a, Dodik je poručio da ga ne doživljava isključivo kao izraz podrške građana vladajućoj stranci, već i kao posljedicu razočaranja političkim protivnicima.

"Čitam mnogo stvari iz toga. Ne mislim da je ovo bila samo zahvalnost nama. Bilo je veće razočarenje ovima drugima, koji su takvi kakvi su. Treće je dodatna obaveza, izvolite. Mi ćemo tome pristupiti sa povećanim nivoom obaveza. Znam da ćemo rekonstruisati mnoge sisteme. Da ćemo ući u to da uvedemo novu energiju, novu vrstu odgovornosti", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, izborni rezultat predstavlja dodatnu obavezu da se u rad institucija uvedu nova energija i veći stepen odgovornosti.

"Znam da ćemo rekonstruisati mnoge sisteme, da ćemo uvesti novu energiju, novu vrstu odgovornosti", poručio je Dodik.

Ko koči projekte, mora da ode

Posebno je naglasio da više neće biti tolerisano odugovlačenje realizacije velikih infrastrukturnih i energetskih projekata, pogotovo u situacijama kada je novac za njihovu izgradnju već obezbijeđen.

"Mnoge stvari ne smiju više da stoje ni zbog čega. Gdje se utvrdi da stoji zbog direktora ili grupe ljudi, oni moraju da odu. Ne možemo gledati mjesecima mlataranje oko imovinskih odnosa da bi stajao autoput, elektrana ovo ili ono. U uslovima obezbijeđenog novca stalno imamo problem sa tom pričom", poručio je Dodik.

Kao jedan od najvećih problema naveo je sporo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, zbog kojih, kako kaže, godinama može biti blokirana izgradnja auto-puteva i elektrana.

Zbog toga je najavio pripremu novih zakonskih rješenja koja bi trebalo značajno da ubrzaju ove postupke.

"Ponovo treba vratiti princip kad smo gradili autoput za Gradišku. Ovo je trasa, utvrđena je na parlamentu. Nađu se dvojica ljudi koji to osporavaju i zaustave čitav projekat. To se ne smije više dešavati. Moramo donijeti zakon u kojem ćemo reći da, postoje oni koji su nezadovoljni, država može to da plati. Država je za svo izuzimanje zemljišta i imovine plaćala realnu komercijalnu cijenu. Nismo htjeli da pravimo ljude siromašnim. Na trasama autoputa, recimo tamo prema Prnjavoru, ljudi su nam dolazili masovno i molili da usmjerimo trasu preko njihovih kuća i imanja, jer se plaćalo da su oni mogli da odu na urbaniji dio grada, da kupe kući i da im ostane novca.", naglasio je Dodik za RTRS.

Najavljena i kontrola administracije

Dodik je najavio i mjere čiji je cilj suzbijanje korupcije u institucijama, ističući da se mora promijeniti negativna percepcija javnosti o radu administracije.

"Moramo razbiti javni osjećaj o korumpiranoj administraciji. Već je u pripremi jedan oblika plana kontrole u kome javno pogovaranje možda će biti dovoljno da se neko diskvalifikuje. Ali to znači i saradnju svih ljudi", rekao je Dodik.

Ipak, naglasio je da borba protiv korupcije zahtijeva i saradnju građana, koji bi, umjesto iznošenja optužbi bez konkretnih dokaza, trebalo da prijavljuju sumnjive radnje nadležnim organima.

"Ne možete samo da pričate, a da nam ne dođete. Mi kad kažemo ko je uzeo neki novac, hoćeš li prijaviti policiji, kaže neću. Pa šta hoćeš od mene?", upitao je Dodik.

Pojačana borba protiv narkotika

Predsjednik SNSD-a najavio je i intenziviranje aktivnosti na suzbijanju trgovine narkoticima, o čemu je, kako je otkrio, već razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova.

"Obavio sam razgovor sa ministrom policije. Moramo pojačati sistem borbe protiv narkotika i prometa narkotika. To gledamo kao nesumnjivo zlo koje odnosi zdrav život za mnoge ljude", zaključio je Dodik.