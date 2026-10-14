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Minić: Učesnici "Srpsko-ruske medijske škole" dodatno povezuju naše narode

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14.10.2026 16:05

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предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je sa zadovoljstvom video-porukom pozdravio učesnike "Srpsko-ruske medijske škole" u Hanti-Mansijsku, koja okuplja mlade i stručnjake iz Srbije, Republike Srpske i Rusije.

"Važno je da mladi uče da kritički sagledavaju informacije, čuvaju kulturu sjećanja i razumiju svoje korijene. Posebno me raduje što kroz ovaj projekat razmjenjuju znanja i stvaraju prijateljstva koja će dodatno povezati naše narode", napisao je Minić na "Iksu".

Minić je učesnicima poželio uspješan rad, uz uvjerenje da će ti susreti postati tradicija i donijeti nove prilike za saradnju.

Predsjednik šamačkog Kluba istoričara "Posavina" Maja Vidović jedini je predstavnik Republike Srpske na skupu u ruskom Hanti-Mansijsku.

Vidovićeva je izjavila Srni da joj je čast što ima ovakvu priliku i da, kao istoričar, posebno prepoznaje značaj očuvanja kulture sjećanja, predstavljanja istorijskih činjenica i jačanja veza među narodima koje povezuju istorija, tradicija i kultura.

Program škole okuplja predstavnike medija, blogere i druge stvaraoce sadržaja iz Srbije i Rusije s ciljem unapređenja medijskih znanja i vještina, razmjene profesionalnih iskustava i jačanja kulturnih veza dva naroda.

Prva faza škole se održava u Hanti-Mansijsku od subote do petka, 10. do 16. oktobra, a plan je da druga etapa bude u Beogradu od 16. do 20. novembra.

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Tagovi :

Savo Minić

Rusija

mediji

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