Minić: Učesnici "Srpsko-ruske medijske škole" dodatno povezuju naše narode

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je sa zadovoljstvom video-porukom pozdravio učesnike "Srpsko-ruske medijske škole" u Hanti-Mansijsku, koja okuplja mlade i stručnjake iz Srbije, Republike Srpske i Rusije.

"Važno je da mladi uče da kritički sagledavaju informacije, čuvaju kulturu sjećanja i razumiju svoje korijene. Posebno me raduje što kroz ovaj projekat razmjenjuju znanja i stvaraju prijateljstva koja će dodatno povezati naše narode", napisao je Minić na "Iksu".

Sa zadovoljstvom sam video-porukom pozdravio učesnike „Srpsko-ruske medijske škole“ u Hanti-Mansijsku, koja okuplja mlade i stručnjake iz Srbije, Republike Srpske i Rusije. Važno je da mladi uče da kritički sagledavaju informacije, čuvaju kulturu sjećanja i razumiju svoje korijene. Posebno me raduje što kroz ovaj projekat razmjenjuju znanja i stvaraju prijateljstva koja će dodatno povezati naše narode. Učesnicima želim uspješan rad, uz uvjerenje da će ovi susreti postati tradicija i donijeti nove prilike za saradnju. — Savo Minić (@minic_savo) October 14, 2026

Minić je učesnicima poželio uspješan rad, uz uvjerenje da će ti susreti postati tradicija i donijeti nove prilike za saradnju.

Predsjednik šamačkog Kluba istoričara "Posavina" Maja Vidović jedini je predstavnik Republike Srpske na skupu u ruskom Hanti-Mansijsku.

Vidovićeva je izjavila Srni da joj je čast što ima ovakvu priliku i da, kao istoričar, posebno prepoznaje značaj očuvanja kulture sjećanja, predstavljanja istorijskih činjenica i jačanja veza među narodima koje povezuju istorija, tradicija i kultura.

Program škole okuplja predstavnike medija, blogere i druge stvaraoce sadržaja iz Srbije i Rusije s ciljem unapređenja medijskih znanja i vještina, razmjene profesionalnih iskustava i jačanja kulturnih veza dva naroda.

Prva faza škole se održava u Hanti-Mansijsku od subote do petka, 10. do 16. oktobra, a plan je da druga etapa bude u Beogradu od 16. do 20. novembra.