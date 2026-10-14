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Manastir Miloševac obilježava krsnu slavu, prisustvuje Dodik

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14.10.2026 10:53

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Манастир Милошевац код Приједора обиљежава данас крсну славу - Покров Пресвете Богородице.
Foto: RTRS

Manastir Miloševac kod Prijedora obilježava danas krsnu slavu - Pokrov Presvete Bogorodice.

Obilježavanju prisustvuje predsjednik Milorad Dodik.

Obnovu manastira, koja je počela 2018. godine, finansijski su pomogli Vlada Srpske i Grad Prijedor.

Prvu liturgiju u manastiru Miloševac služio je Njegova svetost patrijarh Porfirije 2021. godine. 2003. osveštan je zimski hram posvećen Vaznesenju Gospodnjem i obnovljen je monaški život.

(RTRS)

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Milorad Dodik

manastir

Prijedor

Krsna slava

Pokrov Presvete Bogorodice

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