Za rubriku vjerovali ili ne: Zeničanin sazidao kuću na krovu stambene zgrade

Prizor koji više liči na scenu iz komedije nego na stvarnost ponovo je postao hit na društvenim mrežama. Ipak, iza neobične građevine krije se priča koja već godinama izaziva nezadovoljstvo stanara.

Na krovu stambene zgrade u Zenici već godinama stoji kuća koju je napravio Safet Agović, a prizor je ponovo postao viralan na mrežama. Stanari tvrde da nisu dali saglasnost, a inspekcija je još ranije naložila rušenje, ali odluka nikada nije sprovedena. Grad je dva puta odbio zahtjev za dozvolu, a uklanjanje je zapelo i zato što nadležni nisu imali odgovarajuću opremu.

Kada pogledate jednu stambenu zgradu u Zenici, na prvi pogled moglo bi vam se učiniti da vas oči varaju. Na njenom vrhu, umjesto uobičajenog ravnog krova, nalazi se prava mala kuća, sa zidovima i krovom na dvije vode, kao da je neko odlučio da porodični dom jednostavno preseli nekoliko spratova iznad zemlje.

Ovaj nesvakidašnji prizor ponovo je postao viralan na društvenim mrežama, a dok se jedni smiju neobičnom građevinskom poduhvatu, drugi se pitaju kako je tako nešto uopšte moglo da bude dozvoljeno.

Iako je snimak ovih dana privukao novu pažnju, iza kuće na krovu krije se priča stara više od decenije. Građevina se nalazi u zeničkom naselju Jalija, na Jalimanovom putu, a njena izgradnja svojevremeno je izazvala veliko nezadovoljstvo među stanarima. Još zanimljivije je to što je nadležna inspekcija godinama ranije naložila njeno uklanjanje, ali kuća, uprkos svemu, i dalje stoji na istom mjestu.

Od obične terase napravio kuću, komšije niko ništa nije pitao

Za neobičnu dogradnju zaslužan je Safet Agović, tadašnji državni službenik, koji je odlučio da prostor na posljednjem spratu zgrade pretvori u nešto što mnogo više podsjeća na zasebnu porodičnu kuću nego na stan. Terasu je zatvorio zidovima, a čitavu konstrukciju natkrio klasičnim kosim krovom, stvarajući prizor koji je ubrzo postao jedna od najpoznatijih građevinskih neobičnosti u regionu.

Međutim, ono što je prolaznicima izgledalo kao zanimljiv primjer domišljatosti, ljudima koji žive u istoj zgradi nije bilo nimalo zabavno. Stanari su tvrdili da ih Agović nije pitao za saglasnost, niti su znali da li postoje odgovarajuće građevinske i statičke procjene koje bi pokazale da zgrada može bezbjedno da podnese dodatnu konstrukciju.

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Još 2018. godine slučaj je istraživala ekipa emisije „Provjereno“ hrvatske Nove TV, a tada su isplivali detalji koji su dodatno iznenadili javnost. Jedan od stanara, Senad Džanić, ispričao je kako su radnici tokom izgradnje dopremali materijal na krov, koristeći konopce kojima su podizali cigle.

Ljudi su na konopac gore vukli ciglu. Po deset cigli, pa se to zidalo. Ako se tako napravilo, mislim da se tako može i srušiti - rekao je Džanić, komentarišući činjenicu da je kuća ostala na krovu uprkos odluci o rušenju.

Dva puta mu odbili zahtjev za gradnju, ali kuću je ipak napravio

Da slučaj bude još neobičniji, ispostavilo se da Agović nije imao potrebnu građevinsku dozvolu. Prema informacijama koje je još 2018. godine objavio „Dnevni avaz“, nadležna gradska služba dva puta je odbila njegov zahtjev za odobrenje dogradnje, ali ga to nije spriječilo da svoju zamisao sprovede u djelo.

Semira Karić, tadašnja predstavnica Službe za urbanizam Grada Zenice, potvrdila je da dozvola za izgradnju kuće na stambenoj zgradi nikada nije izdata.

U vezi s gradnjom kuće na zgradi, ova služba nije izdala odobrenje, čak je dva puta davala odbijenicu. Koliko imam informacije, Služba za inspekciju donijela je rješenje o rušenju, ali do danas nije realizovano - objasnila je Karić u februaru 2018. godine.

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Stanari su se žalili i da im je zbog dogradnje otežan pristup zajedničkim dijelovima zgrade, naročito krovu koji je neophodno održavati. Džanić je tada upozorio da stanari praktično ne mogu normalno da priđu tom dijelu objekta, osim ako bi pokušali da pređu preko balkona, što bi predstavljalo ozbiljan rizik.

Nisu imali čime da sruše kuću

Posebno zanimljiv dio čitave priče odnosi se na pokušaje nadležnih da sprovedu odluku o uklanjanju bespravno izgrađenog objekta. Iako je inspekcija donijela rješenje o rušenju, postupak se godinama nije pomjerio sa mrtve tačke.

Kako je otkriveno tokom istraživanja emisije „Provjereno“, gradsko preduzeće koje je trebalo da izvrši uklanjanje nije raspolagalo odgovarajućom opremom za tako zahtjevan posao. Drugim riječima, nadležni su utvrdili da kuća ne smije da ostane na krovu, ali nisu imali tehničke mogućnosti da je uklone, prenosi Kurir.