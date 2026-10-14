Državljanin BiH optužen da je godinama silovao svoju kćerku

Autor:ATV redakcija
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Državljanin BiH optužen je da je godinama seksualno zlostavljao i silovao svoju ćerku, dok su porodično živjeli u Holandiji.
Suđenje je i formalno počelo juče, ali se optuženi nije pojavio niti njegov advokat odbrane. Tužilaštvo je pokušalo da ga kontaktira u BiH putem pošte i telefona. Uprkos tome, danas je pročitana optužnica i iznesene optužbe za koje se tereti.
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Prema iskazu njegove ćerke, danas 38-godišnje odrasle žene, zlostavljanje je počelo kada je imala 15 godina, tokom odmora u Španiji. Nakon toga ju je, kako tvrdi, otac silovao i u porodičnoj kući u Mastrihtu, kao i kod bake u Kerkradeu. Posljednji incident, prema njenim navodima, dogodio se kada je imala 27 godina i već živjela samostalno.
Ona navodi da se nije usuđivala da odbije iz straha od nasilja. Ponekad je pristajala kako bi zaštitila svoju mlađu sestru.
Žena, koja danas živi u Rurmondu, podnijela je prijavu protiv svog 64-godišnjeg oca još prije dvije godine. Njeni roditelji su se, u međuvremenu, vratili u BiH, gdje danas žive. Njen otac formalno još nije saslušan u svojstvu osumnjičenog, ali je, prema navodima, njenoj majci priznao da je bilo seksualnih odnosa, dok je negirao da su oni bili prisilni.
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Sud smatra da otac mora biti suočen sa optužbama, po potrebi i u BiH. Najprije treba pokušati da bude saslušan tamo, nakon čega bi se sudski postupak u Holandiji mogao nastaviti.
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