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Državljanin BiH optužen da je godinama silovao svoju kćerku

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14.10.2026 09:20

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Држављанин БиХ оптужен да је годинама силовао своју кћерку
Foto: Pixabay

Državljanin BiH optužen je da je godinama seksualno zlostavljao i silovao svoju ćerku, dok su porodično živjeli u Holandiji.

Suđenje je i formalno počelo juče, ali se optuženi nije pojavio niti njegov advokat odbrane. Tužilaštvo je pokušalo da ga kontaktira u BiH putem pošte i telefona. Uprkos tome, danas je pročitana optužnica i iznesene optužbe za koje se tereti.

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Prema iskazu njegove ćerke, danas 38-godišnje odrasle žene, zlostavljanje je počelo kada je imala 15 godina, tokom odmora u Španiji. Nakon toga ju je, kako tvrdi, otac silovao i u porodičnoj kući u Mastrihtu, kao i kod bake u Kerkradeu. Posljednji incident, prema njenim navodima, dogodio se kada je imala 27 godina i već živjela samostalno.

Pristajala da bi zaštitila mlađu sestru

Ona navodi da se nije usuđivala da odbije iz straha od nasilja. Ponekad je pristajala kako bi zaštitila svoju mlađu sestru.

Žena, koja danas živi u Rurmondu, podnijela je prijavu protiv svog 64-godišnjeg oca još prije dvije godine. Njeni roditelji su se, u međuvremenu, vratili u BiH, gdje danas žive. Njen otac formalno još nije saslušan u svojstvu osumnjičenog, ali je, prema navodima, njenoj majci priznao da je bilo seksualnih odnosa, dok je negirao da su oni bili prisilni.

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Sud smatra da otac mora biti suočen sa optužbama, po potrebi i u BiH. Najprije treba pokušati da bude saslušan tamo, nakon čega bi se sudski postupak u Holandiji mogao nastaviti.

(Nezavisne)

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Holandija

Državljanin BiH

Silovanje

otac

kćerka

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