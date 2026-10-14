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Državljani BiH pokušali da prokrijumčare 34 migranta: Policija ih zaustavila u Sloveniji

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14.10.2026 07:14

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Држављани БиХ покушали да прокријумчаре 34 мигранта: Полиција их зауставила у Словенији
Foto: Envato/travelarium

Slovenačka policija je u ponedjeljak, nešto prije 14 časova, u mjestu Gradišče pri Materiji zaustavila kombi s hrvatskim registarskim oznakama u kojem su pronađena 34 državljanina Turske.

Kako je saopštila policija, kombi je vozio 22-godišnji državljanin BiH, a s njim je bio i 18-godišnji suvozač, takođe državljanin BiH.

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Kada su policajci otvorili zadnja vrata kombija, u njemu su pronašli 34 državljanina Turske koji su u Sloveniju ušli nezakonito. Podatke je objavila Policijska uprava Koper, a prenijeli su ih slovenski mediji Primorske novice i Obalaplus.

Svi prevezeni državljani Turske zatražili su međunarodnu zaštitu, a postupci protiv vozača i suvozača su još u toku.

(GlasSrpske)

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Tagovi :

krijumčarenje migratana

Slovenija

Državljanin BiH

hapšenje

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