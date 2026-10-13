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Netanjahu: Postoji prijetnja od napadača uoči izbora

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13.10.2026 22:01

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Бењамин Нетанјаху, премијер Израела
Foto: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP/Tanjug

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da postoji prijetnja od napada na Izrael uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 27. oktobar i dodao da je vojska spremna za svaki scenario.

"Želim da vam kažem da je istina da postoji uzbuna. Naši neprijatelji razmišljaju da nas testiraju ovih dana, prije izbora. Upozoravam ih da smo spremni za svaki scenario", rekao je Netanjahu u blizini ograde za razdvajanje između Izraela i Zapadne obale.

Komanda Izraelskih odbrambenih snaga predstavila je njemu i ministru odbrane Izraelu Kacu "čvrst i snažan" plan za reagovanje na takav scenario, dodao je premijer.

"Onaj ko će kontrolisati ovu teritoriju /Zapadnu obalu/ i ostati na njoj su Izraelske odbrambene snage. Neće biti arapske vojske zapadno od rijeke Jordan, biće Izraelske odbrambene snage", naglasio je Netanjahu.

Izbori za Kneset biće održani 27. oktobra, nakon čega mora biti formirana sljedeća vlada. Trenutna Vlada Izraela, na čijem je čelu Netanjahu, formirana je krajem 2022. godine, prenosi Srna.

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Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Izrael

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