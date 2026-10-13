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Zaharova: Kijev namjerno destabilizuje svjetska energetska i prehrambena tržišta

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13.10.2026 21:19

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Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Kijev namjerno napada brodove u Crnom moru kako bi destabilizovao svjetska energetska i prehrambena tržišta, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

"U ovoj fazi, najdjelotvornija prva mjera za stabilizaciju prehrambene situacije u svijetu bila bi zajednički međunarodni pritisak na Kijev kao glavnog izazivača nestabilnosti", poručila je Zaharova.

Ona je istakla da su samovolja i nekažnjivost rezultat neodgovorne politike Zapada.

Sve dok su mete napada u Crnom moru bili brodovi pod ruskom zastavom i strani brodovi koji su djelovali u interesu ruskih privrednih subjekata, kaže Zaharova, pitanju slobode plovidbe nije se pridavala veća pažnja ni na Zapadu ni u nadležnim međunarodnim organizacijama.

"Odgovaralo im je to što štetu prvenstveno trpi naša zemlja", naglasila je Zaharova.

On je navela da ruski prijatelji i partneri iz zemalja svjetske većine znaju da Rusija nikada nije odbijala, niti odbija, da vodi suštinski dijalog o unapređenju globalne prehrambene bezbjednosti.

"U današnjim prijedlozima za normalizaciju plovidbe u Crnom moru zanemaruje se ono najvažnije, a to je da su sadašnje teškoće u oblasti prehrambene bezbjednosti direktna posljedica djelovanja Kijeva", navela je Zaharova.

Istakla je da je Rusija jedan od najvažnijih učesnika na globalnom tržištu prehrambenih proizvoda, dok udio Ukrajine ne treba precjenjivati.

Kao primer, Zaharova je navela da Rusija čini oko 26 odsto svjetskog izvoza pšenice, dok Ukrajina učestvuje sa svega šest odsto, prenose RIA Novosti.

Ona je ukazala da do 70 odsto ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda odlazi na tržišta zemalja koje su daleko od siromašnih, prije svega u EU i druge zapadne zemlje.

"Sve ovo treba imati na umu svaki put kada zapadni političari pokušavaju da ubijede svijet da od ukrajinskog izvoza poljoprivrednih proizvoda zavisi sudbina najsiromašnijih zemalja svijeta", istakla je Zaharova, prenosi Srna.

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Marija Zaharova

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