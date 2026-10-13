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Pucnjava u školi potresla Francusku: Kakvu ulogu ima mračna onlajn zajednica?

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13.10.2026 20:14

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Пуцњава у школи потресла Француску: Какву улогу има мрачна онлајн заједница?
Foto: Tanjug/AP/Thibault Camus, X

Francusko protivterorističko tužilaštvo preuzelo je istragu o pucnjavi u školi u okolini Marselja, nakon što su prve provjere ukazale na moguću povezanost 14-godišnjeg osumnjičenog s internet pokretom „Zajednica stvarnih zločina“ (True Crime Community – TCC), piše Rojters.

U napadu je učenik lovačkom puškom ranio dvoje nastavnika. Oružje je, prema navodima zvaničnika, sakrio u torbu za gitaru. Pucnjava je izazvala paniku, a učenici su bježali tražeći zaklon.

Protivterorističko tužilaštvo saopštilo je da slučaj preuzima od tužilaštva u Marselju. Analiza digitalnih uređaja maloljetnika ukazuje na moguću povezanost s pokretom TCC, kao i na to da je zločin možda bio motivisan njegovom ideologijom.

Tužilaštvo opisuje TCC kao mrežu internet zajednica koje veličaju počinioce masovnih ubistava i na različite načine podstiču ekstremno nasilje.

Pokrenuta je istraga zbog sumnje na pokušaj ubistva u okviru terorističkog čina, učešće u terorističkom udruženju s namjerom počinjenja zločina protiv lica, kao i kršenje propisa o oružju u vezi s terorističkim djelovanjem.

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Francuska

Pucnjava

Škola

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