Pucnjava u školi potresla Francusku: Kakvu ulogu ima mračna onlajn zajednica?

Francusko protivterorističko tužilaštvo preuzelo je istragu o pucnjavi u školi u okolini Marselja, nakon što su prve provjere ukazale na moguću povezanost 14-godišnjeg osumnjičenog s internet pokretom „Zajednica stvarnih zločina“ (True Crime Community – TCC), piše Rojters.

U napadu je učenik lovačkom puškom ranio dvoje nastavnika. Oružje je, prema navodima zvaničnika, sakrio u torbu za gitaru. Pucnjava je izazvala paniku, a učenici su bježali tražeći zaklon.

🔴 Un collégien à tiré sur une professeure et le principal à Aubagne (Bouches-du-Rhône). Les deux victimes ont été hospitalisées. Leurs jours ne sont pas en danger. L'élève est ce soir en garde à vue. Une enquête pour "tentatives d'assassinat" est ouverte. #JT20h https://t.co/fx7j0TPLiy — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) October 12, 2026

Protivterorističko tužilaštvo saopštilo je da slučaj preuzima od tužilaštva u Marselju. Analiza digitalnih uređaja maloljetnika ukazuje na moguću povezanost s pokretom TCC, kao i na to da je zločin možda bio motivisan njegovom ideologijom.

Tužilaštvo opisuje TCC kao mrežu internet zajednica koje veličaju počinioce masovnih ubistava i na različite načine podstiču ekstremno nasilje.

Pokrenuta je istraga zbog sumnje na pokušaj ubistva u okviru terorističkog čina, učešće u terorističkom udruženju s namjerom počinjenja zločina protiv lica, kao i kršenje propisa o oružju u vezi s terorističkim djelovanjem.