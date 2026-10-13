Mladić tokom krađe električnih kablova izazvao kratki spoj

Autor:ATV redakcija
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Mladić (18) teško je povrijeđen od udara struje nakon što je pri pokušaju kraće električnih kablova iz trafostanice u Benkovcu izazvao kratki spoj.
On je juče ušao u trafostanicu i pokušao iz metalnog ormara visokonaponske mreže ukrasti kablove, pri čemu je došlo do kratkog spoja.
Zbog zadobijenih povreda prevezen je u Opštu bolnicu Zadar, gdje su doktori utvrdili da je teško povrijeđen. Zadržan je u bolnici na daljem liječenju.
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