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Mladić tokom krađe električnih kablova izazvao kratki spoj

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13.10.2026 20:22

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Струја
Foto: ATV

Mladić (18) teško je povrijeđen od udara struje nakon što je pri pokušaju kraće električnih kablova iz trafostanice u Benkovcu izazvao kratki spoj.

On je juče ušao u trafostanicu i pokušao iz metalnog ormara visokonaponske mreže ukrasti kablove, pri čemu je došlo do kratkog spoja.

Zbog zadobijenih povreda prevezen je u Opštu bolnicu Zadar, gdje su doktori utvrdili da je teško povrijeđen. Zadržan je u bolnici na daljem liječenju.

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Tagovi :

krađa kablova

Hrvatska

strujni udar

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