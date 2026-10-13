Mladić tokom krađe električnih kablova izazvao kratki spoj

Mladić (18) teško je povrijeđen od udara struje nakon što je pri pokušaju kraće električnih kablova iz trafostanice u Benkovcu izazvao kratki spoj.

On je juče ušao u trafostanicu i pokušao iz metalnog ormara visokonaponske mreže ukrasti kablove, pri čemu je došlo do kratkog spoja.

Zbog zadobijenih povreda prevezen je u Opštu bolnicu Zadar, gdje su doktori utvrdili da je teško povrijeđen. Zadržan je u bolnici na daljem liječenju.