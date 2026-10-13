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Jeza u selu kod Inđije: „Časne sestre“ iskaču iz mraka, djeca prestravljena

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13.10.2026 20:42

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Њиве у Бешки код Инђије, према наводима који се шире друштвеним мрежама, након што падне мрак постају мјесто необичних сусрета са особама обученим у одјећу часних сестара, пише.
Foto: Društvene Mreže

Njive u Beški kod Inđije, prema navodima koji se šire društvenim mrežama, nakon što padne mrak postaju mjesto neobičnih susreta sa osobama obučenim u odjeću časnih sestara.

Prvi slučaj navodno je zabilježen pored njive kukuruza. Nepoznata osoba, maskirana u časnu sestru, izašla je iz automobila i plašila djecu, a zatim pobjegla kroz njivu kada su roditelji krenuli za njom. Slični slučajevi navodno su zabilježeni i u centru sela.

Pojačane mjere

Neobične pojave, misteriozna fotografija i brojna nagađanja pretvorili su ovu priču u temu o kojoj se sve više govori. Roditelji sada automobilima dovoze djecu do škole, a mjere bezbjednosti su pojačane. Prema nezvaničnim informacijama, prije dva dana uhapšeno je 15 osoba.

Uznemireni mještani Beške organizovali su i noćne potrage.

– Mislim da to svakako nije primjereno. Znam da se ta osoba pojavljivala ovdje i u drugim selima, kao i u samoj Inđiji. Ja tamo živim, ali je nisam vidjela niti sam od nekoga bliskog čula za to. Sve što znam dolazi sa društvenih mreža. Mislim da je to baš besmisleno. Nadam se da će se situacija riješiti – rekla je jedna mještanka.

Djeca se boje

– Sin više ne smije sam ići na folklor. Oboje idu na folklor, a kćerka ima termine od devet do 11 časova, što znači da je tada bukvalno potpuni mrak. Prvo, ne smijem ih pustiti da idu sami, a drugo, ni oni ne žele da idu sami jer se toliko boje. Svi su preplašeni – kazala je jedna stanovnica.

Jedan mještanin naveo je da je čuo za osobu koja nosi žensku odjeću i masku, ali da je lično nije vidio.

– Ima žensku odjeću, presvučen je i maskiran, poput neke maškare, a navodno nosi i nešto poput srpa u rukama. To sam jedino čuo. Nisam nikoga vidio – rekao je.

Drugi mještanin smatra da društvene mreže imaju veliki uticaj na širenje straha.

– Mislim da je uticaj društvenih mreža užasan, od TikToka do raznih budalaština. To vidim po svojim unucima, posebno po mlađem, koji već ima 16 godina. To je užasno. Više se plašim toga nego ljudi, odnosno ideja koje bolesni pojedinci plasiraju djeci, a djeca misle da mogu sve – kazao je.

– Upozorili smo djecu na to i pozvali policiju – rekao je jedan od mještana.

– To sigurno rade mladi. Preruše se. Nisam ja, sigurno – neki su od komentara uznemirenih stanovnika.

Sumnje pred Noć vještica

Kako se približava Noć vještica, koja se tradicionalno povezuje sa maskama, kostimima i zastrašujućim prizorima, postavlja se pitanje da li je riječ o nesvakidašnjoj šali u duhu ovog praznika ili o nečemu drugom.

Dok odgovori izostaju, priča o misterioznim osobama u Inđiji i okolini nastavlja da izaziva znatiželju i otvara prostor za brojna nagađanja.

(Blic)

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Inđija

Srbija

Časna sestra

Horor film

Noć vještica

mrak

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