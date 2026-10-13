Tragedija u Srbiji: Djevojčica preminula kada je na nju pao komad namještaja

Djevojčica je preminula od povreda zadobijenih kada je na nju pao komad namještaja u porodičnoj kući u selu Plavljane kod Peći, saopštila je policija.

Prema navodima portparola policije Šeremeta Elezaja, djevojčica je 11. oktobra prevezena u Opštu bolnicu u Peći, a potom i u Univerzitetski klinički centar u Prištini. Policija je danas obaviještena da je dijete preminulo.

„Dana 11.10.2026. obaviješteni smo da je žensko dijete prevezeno u Opštu bolnicu u Peći, a kasnije i u UKC, zbog povreda za koje se sumnja da su slučajno zadobijene usljed pada komada namještaja u njenoj kući, u selu Plavljane kod Peći. Danas smo obaviješteni da je dijete preminulo. Odlukom tužioca, tijelo preminule predato je porodici“, navela je policija.

(Telegraf)