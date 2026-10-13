Kovačević: Igor Dodik jedan od arhitekata pobjede SNSD-a

Jedan od ljudi čiji veliki potpis stoji na pobjedi SNSD-a na proteklim opštim izborima je organizacioni sekretar Igor Dodik, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

On je naveo da je Igor Dodik jedan od arhitekata pobjede SNSD-a, koji je uradio ogroman posao u organizaciji u Republici Srpskoj, pa i Federaciji BiH.

"Nije imao nijedan bilbord, plakat, TV spot ili internet reklamu, a osvojio je četiri do pet hiljada glasova više od Draška Stanivukovića, od čijih bilborda i medijske kampanje niste mogli živjeti", dodao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, to pokazuje ko je pravi lider.

"Igor Dodik je to dokazao svojim radom i rezultatima i on predstavlja ogroman kapital za budućnost SNSD-a i Republike Srpske!", naveo je Kovačević, prenosi Srna.