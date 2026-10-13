Logo

Kovačević: Igor Dodik jedan od arhitekata pobjede SNSD-a

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.10.2026 18:03

Komentari:

4
Радован Ковачевић
Foto: ATV

Jedan od ljudi čiji veliki potpis stoji na pobjedi SNSD-a na proteklim opštim izborima je organizacioni sekretar Igor Dodik, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

On je naveo da je Igor Dodik jedan od arhitekata pobjede SNSD-a, koji je uradio ogroman posao u organizaciji u Republici Srpskoj, pa i Federaciji BiH.

"Nije imao nijedan bilbord, plakat, TV spot ili internet reklamu, a osvojio je četiri do pet hiljada glasova više od Draška Stanivukovića, od čijih bilborda i medijske kampanje niste mogli živjeti", dodao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, to pokazuje ko je pravi lider.

"Igor Dodik je to dokazao svojim radom i rezultatima i on predstavlja ogroman kapital za budućnost SNSD-a i Republike Srpske!", naveo je Kovačević, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radovan Kovačević

Igor Dodik

SNSD

Izbori 2026

pobjeda

Komentari (4)

Više iz rubrike

Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине.

BiH

Špirić: Slijedi efikasno formiranje vlasti u Republici Srpskoj

3 h

2
Жељко Комшић у ДФ-у преживио лош резултат

BiH

Željko Komšić u DF-u preživio loš rezultat

4 h

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Rezultati izbora ukazuju na revitalizaciju prava konstitutivnih naroda

5 h

2
Зоран Тегелтија, директор Управе за индиректно опорезивање БиХ

BiH

Tegeltija: Građanima vraćeno više od četiri miliona KM PDV-a na prvu nekretninu

6 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

19

Zaharova: Kijev namjerno destabilizuje svjetska energetska i prehrambena tržišta

21

12

Janik Siner izabrao da ćuti o povredi

21

09

UŽIVO: Bitno, 13.10.2026.

21

08

Sutra ujutro stiže mraz, a temperatura ide u minus!

20

55

Sjeverna Koreja prikazala novu interkontinentalnu raketu uoči susreta sa Trampom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima