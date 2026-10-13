Špirić: Slijedi efikasno formiranje vlasti u Republici Srpskoj

Član Glavnog odbora SNSD-a Nikola Špirić rekao je da se očekuje da Narodna skupština Republike Srpske bude konstituisana do kraja novembra, a Vlada Srpske u prvoj polovni decembra.

Špirić je rekao da će nakon efikasnog formiranja vlasti u Republici Srpskoj uslijediti predlaganje i usvajanje budžeta, kako bi se išlo u realizaciju svega što je građanima obećano u kampanji.

"Mnogo duže će potrajati slagalica u Federaciji BiH /FBiH/, ali mi na to ne možemo uticati i nećemo činiti ništa što može da im usporimo taj proces", naveo je Špirić i dodao da se očekuje da Predsjedništvo BiH bude konstituisano u prvoj polovini novembra.

On je naveo da je potrebno razgovarati o onome što jeste nadležnost Predsjedništva BiH, dodajući da je mnogo obaveza i stvari koje treba dovesti u red.

Špirić nije htio da prejudicira ko bi mogao biti mandatar za sastav Vlade Republike Srpske.

"O tome će odlučiti organi stranke. Mislim da je dovoljno jasna izjava predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i tu neće biti odstupanja. Ono što je značajno, a želim da kažem, jeste da je predsjednik SNSD-a ponudio razgovore ne samo koalicionim partnerima, nego i opoziciji", rekao je Špirić za "Juronjuz".

On je istakao da je još rano govoriti o koalicijama ili partnerstvu, s obzirom da rezultati nisu potvrđeni.

"Ono što sigurno mogu reći je da oni koji žele stabilnost u BiH neće dezavuisati izbornu volju iskazanu na ovim izborima i da će pobjednici izbora činiti buduće konture vlasti na nivou BiH", rekao je Špirić.

Podsjetivši da je juče u Banjaluci održan sastanak rukovodstava SNSD-a i HDZ-a BiH, Špirić je istakao da je to bio sastanak dugogodišnjih partnera u vlasti, koji se dobro razumiju, te da je zaključak da se to partnerstvo nastavlja na svim nivoima.

On je naveo da je postoji sporazum koji je potpisan sa partnerima prije izbora i da će bez obzira na njihov izborni rezultat podjela "kolača" biti kao što je bio u sazivu prije izbora.

"Ono što očekujemo jeste da se federalni partneri dogovore ko će činiti partnerstvo ili koaliciju iz Federacije BiH i to će se vidjeti prilikom konstituisanja federalnog parlamenta. Sigurno je da je okosnica priče po izbornom rezultatu SDA", rekao je Špirić.

On je naglasio da je SNSD spreman da razgovara o svemu što je urađeno mimo Ustava BiH, o svakom zakonu koji nije usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH, jer su to zakoni koji ne bi trebali doživjeti implementaciju.

"Razgovarati o Centralnoj banci ne znači ukidanje ili derogiranje Centralne banke, ali znači razgovor da vidimo na koji način ta banka može dati snažniji doprinos ekonomskom razvoju BiH", pojasnio je Špirić, koji je i član Kolegijuma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Ukazao je da je potreban razgovor o diplomatiji, koja je, pogotovo u vrijeme trojke, bila kamen spoticanja.

"Mnoge laži o Republici Srpskoj i njenom rukovodstvu, kao i optužbe su preko diplomatske mreže i ministra spoljnih poslova iznesene vani. Želimo sasvim otvoreno da razgovaramo o jednakim pravima Srba, Bošnjaka i Hrvata kada je diplomatska mreža u pitanju", poručio je Špirić.

On je rekao da je Republika Srpska spremna da razgovara o svim otvorenim pitanjima.

"Sarajevo je do sada vodilo politiku da mijenja druge, da pokušava preko kontrole pravosuđa da progoni druge. Sjetite se samo procesa koji je vođen protiv predsjednika Dodika i ljudi oko njega. A zapravo, pravi odgovor je da Sarajevo mijenja sebe", rekao je Špirić.

Špirić je čestitao pobjedu izbornim pobjednicima, kao i svim biračima na fer i demokratski iskazanoj volji, prenosi Srna.