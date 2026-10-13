Slučaj gaženja ljudi na trkama: Vujovića terete za teško ubistvo u pokušaju

Željko Vujović (38) iz Bileće tereti se za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju. Optužnicu OJT Trebinje je potvrdio Okružni sud danas, 13. oktobra 2026. godine. Vujović je osumnjičen da je na konjskim trkama pregazio automobilom nekoliko ljudi.

Pored njega, optužnica je potvrđena i protiv Mirka Samardžije (33) iz Bileće i Gojka Čubrila (21) iz Trebinja zbog pomaganja počiniocu nakon izvršenog zločina.

Prvooptuženom Vujoviću se stavlja na teret da je 22. avgusta 2026. godine na lokalitetu Bare u mjestu Bijeljani kod Bileće, bezobzirnim nasilničkim ponašanjem pokušao da liši života više lica.

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Nakon krvavog pira i pokušaja ubistva, u pomoć su mu priskočili drugooptuženi Samardžija i trećeoptuženi Čubrilo. Oni se terete da su istog dana na području opštine Bileća pružili aktivnu pomoć Vujoviću kako bi prikrio tragove i izbjegao hapšenje nakon izvršenog teškog krivičnog djela.

Suđenje ovoj trojci uskoro počinje pred Okružnim sudom u Trebinju.

Šta se dogodilo na konjskim trkama kod Bileće

Na video snimku koji smo objavili vidi se trenutak nesreće. Osumnjičeni Vujović vozilom se zalijeće u grupu ljudi i doslovni ih proganja na livadi. Nakon što je udario troje, Vujović automobilom nastavlja da juri prema njima.

Prema svjedočenju Dražena Dunđera za ATV, sve se dogodilo na kraju dana, odnosno, kada su trke završene i kada su ljudi kretali da se pakuju i idu kući.

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"Ne znam šta se dešavalo. Na kraju sam vidio momka, nisam vidio kad su se svađali i kad ga je udario. Kad sam mu prišao momku, to je bilo za mene više nego strašno. To je fukarluk. Ovo ne bi uradila posljednja fukara", rekao je Dunđer za ATV.

Samardžić i Vujović su nakon incidenta bili u bjekstvu. Nakon policijske potrage, Vujović je uhapšen u selu Preraca, a Samardžić u selu Lađevići.

Nakon incidenta brzo je uhapšen Goran Čubrilo zbog sumnje da je pomagao Vujoviću nakon gaženja ljudi.