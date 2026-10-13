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Andrija Mandić ostaje na čelu Skupštine Crne Gore

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13.10.2026 18:39

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Андрија Мандић остаје на челу Скупштине Црне Горе

Inicijativa opozicije za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku na današnjoj sjednici parlamenta.

Protiv razrješenja Mandića glasao je 41 poslanik, a za razrješenje 37 poslanika.

Inicijativu za smjenu Mandića pokrenula je opoziciona Demokratska partija socijalista krajem avgusta, nakon što je Mandić uputio telegram saučešća porodici nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, prenosi Srna.

Mandić je rekao da je greškom glasao za smjenu, ali da to očigledno nije pomoglo opoziciji.

On je dodao da Ratko Mladić nije dominantna tema ove opozicione inicijative, već pokušaj DPS-a da pobjegne od evropskih integracija.

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Andrija Mandić

Crna Gora

Skupština

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