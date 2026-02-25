Mandić nakon sastanka sa Dodikom: Uspješne međunarodne aktivnosti za čuvanje mira u regionu

Predsjednik Nove srpske demoratije Andrija Mandić istakao je nakon sastanka sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom da su jedan drugog upoznali o brojnim uspješnim međunarodnim aktivnostima u prethodnom periodu, a čije je ishodište čuvanje mira i stabilnosti u regionu, sa posebnim akcentom na ulogu srpskog naroda u toj plemenitoj misiji.

- Večeras sam se u Trebinju sreo sa mojim prijateljem Miloradom Dodikom. Tokom bratskog razgovora, kao predsjednici dvije srpske stranke, konstatovali smo da granice nisu prepreka za kulturno i duhovno jedinstvo srpskog naroda - napisao je Mandić na društvenoj mreži "Iks".

Mandić, koji je i predsjednik Skupštine Crne Gore, naveo je da je na kraju sastanka, dragom prijatelju uručio sliku Svetog Petra Cetinjskog.