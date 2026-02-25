Logo
Suspendovan policajac koji je uhvaćen sa milion evra na administrativnom prelazu

Foto: Pixabay

Aurelj Kaziju, jedan od privedenih zbog pokušaja krijumčarenja neprijavljenih milion evra na administrativnom prelazu Merdare, suspendovan je sa dužnosti policajca u Tirani odlukom Direktorata za profesionalne standarde policije.

Kaziju, zajedno sa još dvoje, A.L. i E.A., uhvaćen je u utorak na Merdaru dok su pokušavali da prenesu 1 milion evra sakrivenih u kombiju.

Njima je određena mjera zadržavanja do 48 sati zbog sumnje za krivično djelo "pranje novca".

Суд БиХ

Hronika

Odbijen prijedlog Tužilaštva za određivanje pritvora Dragoljubu Kunarcu

Prema pisanju medija u Albaniji, Kaziju je otputovao na Kosovo u ponedjeljak nakon završetka noćne smjene i imao je dva slobodna dana.

Nije obavijestio svoje pretpostavljene da će ići u inostranstvo.

