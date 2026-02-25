Suspendovan policajac koji je uhvaćen sa milion evra na administrativnom prelazu

Aurelj Kaziju, jedan od privedenih zbog pokušaja krijumčarenja neprijavljenih milion evra na administrativnom prelazu Merdare, suspendovan je sa dužnosti policajca u Tirani odlukom Direktorata za profesionalne standarde policije.

Kaziju, zajedno sa još dvoje, A.L. i E.A., uhvaćen je u utorak na Merdaru dok su pokušavali da prenesu 1 milion evra sakrivenih u kombiju.

Njima je određena mjera zadržavanja do 48 sati zbog sumnje za krivično djelo "pranje novca".

Prema pisanju medija u Albaniji, Kaziju je otputovao na Kosovo u ponedjeljak nakon završetka noćne smjene i imao je dva slobodna dana.

Nije obavijestio svoje pretpostavljene da će ići u inostranstvo.