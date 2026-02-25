Logo
Greškom postala najbogatija osoba na svijetu: Mask joj nije ni blizu

Sofi Dauning iz Notingema dospjela je u medije prošle nedjelje kada je dobila račun na kojem je pisalo da joj je preostalo više od 63 kvadriliona funti.

Kompanija koja je jednu vlasnicu biznisa iz Velike Britanije "učinila najbogatijom ženom na svijetu na papiru" konačno se oglasila.

Повреда Цветановског

Fudbal

Horor na utakmici Željezničara i Sloge: Krici fudbalera se prolamali stadionom

Dvadesetdevetogodišnjakinja je za Božić dobila vaučer u vrijednosti od 10 funti za "200 Degris Kofi". Međutim, kada ga je iskoristila da kupi mačo late u jednoj od njihovih radnji u "Flying Hors Volki" 12. februara, stanje prikazano na računu ju je šokiralo.

Na računu je pisalo 63 sa još 15 nula, odnosno hiljadu biliona, to je Sofi teoretski činilo 100.000 puta bogatijom od njenog najbližeg "konkurenta" Ilona Maska.

Mana tog navodnog bogatstva bila je što je novac mogla da potroši samo na kafu i kroasane.

Sofi, koja vodi "Sikret Šuger Klab", salon za uklanjanje dlačica, ponovo je iskoristila poklon karticu u utorak, 17. februara, i vidjela da je stanje i dalje u desetinama kvadriliona.

Kompanija "200 Digris Kofi" oglasila se nakon što je, makar na papiru, stvorila prvog kvadrilionera na svijetu, pernosi "Miror".

Село Кути-Мостар-протест-04022026

Gradovi i opštine

Dozvoljeno deminiranje kamenoloma, mještani sela Kuti strahuju od nove Donje Jablanice

Govoreći za BBC, kompanija je potvrdila da je račun bio rezultat "tehničke administrativne greške“ i da je iznos na računu zapravo bio broj njene poklon kartice, a ne stanje na njoj.

Portparol kompanije 200 Digris Kofi rekao je: "Zbog tehničke administrativne greške, broj poklon kartice, a ne njena vrijednost, unijet je na pogrešno mjesto u kasi. Kao rezultat toga, kupcu je izdat račun koji je sugerisao da ima znatno veći iznos novca na poklon kartici nego što je to zaista bio slučaj. Kupcu je naplaćeno tačno onoliko koliko je trebalo, i nakon završene kupovine, na poklon kartici je ostao tačan iznos, samo je račun prikazivao sasvim drugačiju sumu, koji joj je barista dao kao suvenir. Potom joj je izdat ispravan račun koji je pokazivao stvarnu vrijednost poklon kartice".

Братунац дрога-24022026

Hronika

Detalji hapšenja zbog droge: Pao školski domar

Sofi je prošle nedjelje za BBC izjavila da joj je sve to bilo "zaista smiješno" i da "nikada ranije nije vidjela ništa slično".

"Uživam da budem najbogatija žena na svijetu na papiru dok to traje", našalila se.

Dodala je da bi ipak više voljela da ima poklon karticu od 63 kvadriliona funti koju bi mogla da potroši u supermarketu.

(Telegraf)

