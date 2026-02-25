Logo
Large banner

Ova pica košta 11.000 evra: Evo zbog čega je toliko skupa

Izvor:

Telegraf

25.02.2026

16:59

Komentari:

0
Ова пица кошта 11.000 евра: Ево због чега је толико скупа
Foto: Pexels/Horizon Content

Nekada sirotinjsko jelo, danas globalni hit, u luksuznoj verziji postaje prava gastronomska ekstravagancija, pica "Luj XIII" u Salernu priprema se sa kavijarom, norveškim jastogom i čak sedam vrsta sira, a jedno ovakvo jelo sa kompletnim iskustvom dostave i somelijerske usluge košta preko 11.000 evra.

Vrhunski kuvar dolazi u vaš dom sa pomoćnim kuvarom i somelijerom, donoseći ekskluzivno porcelansko posuđe, najfiniji pribor za jelo i najrjeđe sastojke.

Полиција ФБиХ

Hronika

Teška nesreća u BiH, ima povrijeđenih

Sve se sprema pred vašim očima, a uz picu se služi i šampanjac Krug Clos du Mesnil 1995, brendi Carta Real Sanches Romate Finosi konjak Luj XIII - najskuplji konjak na svijetu. Pica je postala jedno od najomiljenijih jela na planeti. Od jednostavne kombinacije tijesta i omiljenih sastojaka nastala je neograničena paleta ukusa i oblika.

Renato Viola, majstor pice iz Italije, kreirao je picu Luj XIII. Ona podrazumijeva tijesto od organskog brašna koje se sprema 72 sata unaprijed, razvlači na 20 cm i puni sa tri vrste kavijara (Oscietra Royal Prestige, Kaspia Oscietra Royal Classic i Kaspia Beluga), norveškim jastogom i sedam vrsta sira, začinjeno ružičastom soli iz rijeke Murraj.

Najskuplji konjak na svijetu

Čuveni francuski pisac Viktor Igoje svojevremeno izjavio zaj konjak Luj XIII "piće bogova". Najskuplji konjak na svijetu pravi se od mješavina više sorti grožđa i u buretu mora da odstoji između četrdeset i sto godina. Dok se ne izvrši proces sipanja i pečaćenja u posebno izrađene kristalne boce u baroknom stilu, o ovom piću se nekad brinu čak i tri generacije proizvođača.

Лакташи Радник утакмица

Fudbal

Bašić srušio Radnik, Laktaši nadomak polufinala Kupa BiH

Pjeret Triše, jedina žena koja ima dozvolu da pravi ekskluzivno piće imala je sreću da, bez obzira na to što neće znati kakvi su konjaci koje je sama napravila, od prethodnih generacija naslijedi bure čuvenog "Luj XIII", koji ne samo da je dovoljno odstajao, već je tako izuzetnog kvaliteta da su se za njega, bez obzira na cijenu, mnogi zainteresovali.

Ekstravagancija na djelu

Ova luksuzna pica nije jedina u svijetu ekstravagancije. Na listi su i varijante sa 24-karatnim zlatom, Kobe govedinom, tartufima, pa čak i dijamantima. Nekada sirotinjsko jelo postalo je simbol luksuza i kreativnosti, a Amerikanci su ga prihvatili gotovo "nacionalno jelo" jer istraživanja kažu da 93% ih jede picu bar jednom mjesečno, dok 13% ne može da zamisli dan bez nje.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Politička perspektiva Crnatka krajnje sumorna, baš kao i sudbina PDP-a

Rekordi i fascinantne brojke

Prije godinu dana u Los Anđelesu napravljena je najveća pica na svijetu, površine 1.296 kvadratnih metara. Koristilo se 6.193 kg tijesta, 2.244 kg paradajz sosa, 3.992 kg sira i čak 630.400 kriški salame, što je upisano u Ginisovu knjigu rekorda.

Podijeli:

Tagovi :

Pica

Hrana

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Умјесто воде, беби у флашицу сипала медицински бензин: Детаљи хорора у вртићу

Srbija

Umjesto vode, bebi u flašicu sipala medicinski benzin: Detalji horora u vrtiću

1 h

0
Научници направили вјештачко ухо од људских ћелија: Хрскавица се ''штампа'' у лабораторији

Nauka i tehnologija

Naučnici napravili vještačko uho od ljudskih ćelija: Hrskavica se ''štampa'' u laboratoriji

1 h

0
Елени Алтман осудила срамну казну судији који је снимао голе фудбалерке

Fudbal

Sudija snimao gole fudbalerke - dobio sramnu kaznu

1 h

0
Сијарто: Кијев претвара сукоб у уносан посао

Svijet

Sijarto: Kijev pretvara sukob u unosan posao

1 h

0

Više iz rubrike

Хороскопски знакови који хронично касне

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koji hronično kasne

6 h

0
Студија открила: Мачке нас воле, ево и зашто

Zanimljivosti

Studija otkrila: Mačke nas vole, evo i zašto

7 h

0
Смрдибуба

Zanimljivosti

Smrdljivi martini bježe od ovog mirisa: Imate ga u kuhinji

8 h

0
Паре

Zanimljivosti

Ova 3 znaka horoskopa ulaze u period velikog novca i izobilja

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

36

Suspendovan policajac koji je uhvaćen sa milion evra na administrativnom prelazu

17

31

Odbijen prijedlog Tužilaštva za određivanje pritvora Dragoljubu Kunarcu

17

26

Spremaju se milioni za obnovu elektro distributivne mreže u Srpskoj

17

21

Uhapšen muškarac kog koga je pronađeno više od dva kilograma droge

17

19

Greškom postala najbogatija osoba na svijetu: Mask joj nije ni blizu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner