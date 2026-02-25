Ova pica košta 11.000 evra: Evo zbog čega je toliko skupa

Nekada sirotinjsko jelo, danas globalni hit, u luksuznoj verziji postaje prava gastronomska ekstravagancija, pica "Luj XIII" u Salernu priprema se sa kavijarom, norveškim jastogom i čak sedam vrsta sira, a jedno ovakvo jelo sa kompletnim iskustvom dostave i somelijerske usluge košta preko 11.000 evra.

Vrhunski kuvar dolazi u vaš dom sa pomoćnim kuvarom i somelijerom, donoseći ekskluzivno porcelansko posuđe, najfiniji pribor za jelo i najrjeđe sastojke.

Sve se sprema pred vašim očima, a uz picu se služi i šampanjac Krug Clos du Mesnil 1995, brendi Carta Real Sanches Romate Finosi konjak Luj XIII - najskuplji konjak na svijetu. Pica je postala jedno od najomiljenijih jela na planeti. Od jednostavne kombinacije tijesta i omiljenih sastojaka nastala je neograničena paleta ukusa i oblika.

Renato Viola, majstor pice iz Italije, kreirao je picu Luj XIII. Ona podrazumijeva tijesto od organskog brašna koje se sprema 72 sata unaprijed, razvlači na 20 cm i puni sa tri vrste kavijara (Oscietra Royal Prestige, Kaspia Oscietra Royal Classic i Kaspia Beluga), norveškim jastogom i sedam vrsta sira, začinjeno ružičastom soli iz rijeke Murraj.

Najskuplji konjak na svijetu

Čuveni francuski pisac Viktor Igoje svojevremeno izjavio zaj konjak Luj XIII "piće bogova". Najskuplji konjak na svijetu pravi se od mješavina više sorti grožđa i u buretu mora da odstoji između četrdeset i sto godina. Dok se ne izvrši proces sipanja i pečaćenja u posebno izrađene kristalne boce u baroknom stilu, o ovom piću se nekad brinu čak i tri generacije proizvođača.

Pjeret Triše, jedina žena koja ima dozvolu da pravi ekskluzivno piće imala je sreću da, bez obzira na to što neće znati kakvi su konjaci koje je sama napravila, od prethodnih generacija naslijedi bure čuvenog "Luj XIII", koji ne samo da je dovoljno odstajao, već je tako izuzetnog kvaliteta da su se za njega, bez obzira na cijenu, mnogi zainteresovali.

Ekstravagancija na djelu

Ova luksuzna pica nije jedina u svijetu ekstravagancije. Na listi su i varijante sa 24-karatnim zlatom, Kobe govedinom, tartufima, pa čak i dijamantima. Nekada sirotinjsko jelo postalo je simbol luksuza i kreativnosti, a Amerikanci su ga prihvatili gotovo "nacionalno jelo" jer istraživanja kažu da 93% ih jede picu bar jednom mjesečno, dok 13% ne može da zamisli dan bez nje.

Rekordi i fascinantne brojke

Prije godinu dana u Los Anđelesu napravljena je najveća pica na svijetu, površine 1.296 kvadratnih metara. Koristilo se 6.193 kg tijesta, 2.244 kg paradajz sosa, 3.992 kg sira i čak 630.400 kriški salame, što je upisano u Ginisovu knjigu rekorda.