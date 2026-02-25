Logo
Umjesto vode, bebi u flašicu sipala medicinski benzin: Detalji horora u vrtiću

Умјесто воде, беби у флашицу сипала медицински бензин: Детаљи хорора у вртићу
Foto: Pexels

Osnovno javno tužilaštvo u Kuršumliji podnijelo je krivičnu prijavu protiv R. S. (61) iz sela Đurđevac za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, nakon što je dijete staro 20 mjeseci popilo tečnost iz bočice koju je ponijelo od kuće u vrtić, a potom se onesvijestilo.

Cijela drama odigrala se u vrtiću "Naša Radost" u Blacu.

Iako nema zvaničnih informacija o tome kakvu je tečnost dijete popilo kao ni ko je žena protiv koje je podnijeta krivična prijava, u javnosti su se pojavile informacije da je baka djeteta greškom u flašicu za vodu sipala medicinski benzin. Ipak, ti navodi nisu zvanično potvrđeni, piše "Telegraf".

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kuršumliji, saopštili su da je dijete primljeno u Dom zdravlja 22. januara oko devet sati, nakon što mu je pozlilo u vrtiću.

Dostavljena prijava Tužilaštvu

Policijska uprava Blace je, nakon preduzetih radnji, provjera navoda prijave i uzimanja izjava od svih aktera događaja, tužilaštvu dostavila krivičnu prijavu protiv R. S. zbog krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, navedeno je iz tužilaštva.

Oni dodaju da je pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Kuršumliji u toku postupak preduzimanja dokaznih radnji po podnijetoj krivičnoj prijavi.

"Imajući u vidu zainteresovanost javnosti za predmetni događaj, ali i činjenicu da je oštećeni maloljetno lice, ovo javno tužilaštvo će nakon preduzimanja dokaznih radnji na primjeren način obavijestiti javnost o svim preduzetim radnjama, vodeći računa prije svega o zaštiti interesa maloljetnog oštećenog u skladu sa važećim zakonskim propisima", saopštila je postupajući tužilac Jelena Lešnjak Maletić.

Dijete izgubilo svijest u vrtiću

Podsjetimo, nakon što je dijete dovedeno u vrtić i u njemu bilo nešto više od sat vremena, izgubilo je svijest i imalo tegobe, ali je brzo reagovala medicinska sestra i Hitna služba Doma zdravlja u Blacu, pa su nakon što mu je pružena medicinska pomoć, transportovali bebu u Opštu bolnicu Prokuplje, a odatle u niški Klinički centar, gdje je bebino stanje stabilizovano.

Najveći problem je bio utvrditi razlog tegoba, ali se navodno saznalo da je umjesto vode baba bebe u flašicu slučajno sipala medicinski benzin, koji je dijete popilo.

Više javno tužilaštvo u Prokuplju naložilo je da se prikupe izjave svih aktera događaja, kao i da se bočica u kojoj se nalazila tečnost koju je dijete popilo pošalje na ispitivanje kako bi se ispitao njen sadržaj i da se nakon toga izvještaj dostavi Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji.

Dijete je, po prevoženju u bolnicu u Niš primljeno na intenzivnu njegu, a nakon prijema je saopšteno da je u stabilnom stanju.

(Telegraf)

