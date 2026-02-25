Logo
Teretni voz udario auto, ima povrijeđenih

RTS

25.02.2026

14:22

Теретни воз ударио ауто, има повријеђених
Foto: Printscreen/RTS

Voz se kretao iz pravca Bora ka Požarevcu, a rampa nije bila spuštena.

Nesreća se dogodila u 10.45 na pružnom prelazu u Jugovićevoj ulici u Požarevcu.

Prema zvaničnim informacijama iz MUP-a, do nesreće je došlo kada je teretni voz udario automobil, krećući se iz pravca Bora ka Požarevcu, a rampa nije bila spuštena. Dvije osobe su povrijeđene i još uvijek su na pregledu.

Pričinjena i je i materijalna šteta.

