Mađarska će rasporediti vojsku radi zaštite od akcija Kijeva

Sputnik Srbija

25.02.2026

13:43

0
Мађарска ће распоредити војску ради заштите од акција Кијева
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Mađarska će pojačati bezbjednost svoje vitalne energetske infrastrukture kako bi je zaštitila od daljih neprijateljskih akcija Ukrajine, najavio je mađarski premijer Viktor Orban.

Orban je objasnio da će pojačani sastav vojnog osoblja, opreme i policije patrolirati područjem u blizini ključnih energetskih objekata zemlje.

Letovi dronovima će biti zabranjeni

Mađarski premijer je dodao da će letovi dronovima biti zabranjeni u području koje se graniči sa Ukrajinom.

Nećemo popustiti pod ucjenama, istakao je zvaničnik.

„Ukrajina priprema dalje akcije za ometanje funkcionisanja mađarskog energetskog sistema. Stoga, naredio sam povećanje bezbjednosti vitalne infrastrukture“, poručio je Orban u video poruci.

Ukrajina vrši pritisak

Ukrajinska vlada vrši pritisak na vlade Mađarske i Slovačke posredstvom naftne blokade, dodao je on.

Budimpeštu neće moći da ucenjuju, zaključio je Orban.

Mađarska je u srijedu obustavila isporuke dizela Ukrajini, a u petak je blokirala zajam Evropske unije Kijevu od 90 milijardi evra sve dok se ne obnove isporuke nafte iz Rusije. Prema riječima mađarskog šefa diplomatije Petra Sijarta, to je učinjeno kao odgovor na ucenu kijevskog režima, koji iz političkih razloga ne obnavlja tranzit ruske nafte preko cevovoda „Družba“, pokušavajući da izazove energetsku krizu u zemlji i utiče na aprilske izbore.

Viktor Orban

Mađarska

