Ko stoji iza Trampovog govora o stanju nacije?

Agencije

25.02.2026

13:35

Предсједник САД-а Доналд Трамп у обраћању Конгресу
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Iza govora o stanju nacije, američkog predsjednika Donalda Trampa stoje dva viša pomoćnika – Ros Vortington i Vins Hejli, piše "Politiko".

Riječ je o dvojici pomoćnika koji više od 10 godina oblikuju političku poruku predsjednika SAD, navodi portal i dodaje da su oni upoznati sa unutrašnjim funkcionisanjem Bijele kuće.

Трамп Конгрес

Svijet

Iran, carine, Vrhovni sud: Šta je Tramp poručio u godišnjem obraćanju naciji

Vortington, koji vodi Trampovo odjeljenje za pisanje govora, glavni je autor obraćanja, dok je Hejli, direktor Savjeta za domaću politiku i odigrao je centralnu ulogu u savjetovanju o dijelovima politike - posebno o novim političkim najavama.

Uoči govora i uprkos svojoj sklonosti da "izbjegava" pripremljene izjave, Tramp je pohvalio partnerstvo sa njima dvojicom i istakao da je Hejli "nevjerovatan u pogledu politike".

"Oni su pisali zaista sjajne govore. I samo bih volio da sam sa njima malo češće. Ali mi s vremena na vreme držimo te govore, zar ne?", rekao je Tramp tokom decembarskog prazničnog prijema u Beloj kući.

Virtington i Hejli su takođe bili uključeni u Trampovu posljednju kampanju, u kojoj su sastavljali nacrte svakog od Trampovih govora i scenarije za video-zapise o predstavljanju politike koje je Tramp objavljivao na veb stranici svoje kampanje.

Kako navode neimenovani izvori, Hejli je provodio sate sa Trampom sa kojim je razgovarao o govorima, a povremeno je išao i na Kapitol Hil kako bi se koordinisao sa zakonodavcima o politici.

Partnerstvo Vortingtona i Hejlija datira još od prve Trampove administracije, kada su oboje radili za tadašnjeg višeg savetnika Stivena Milera i zajednički vodili studio za pisanje govora u Bijeloj kući.

Donald Tramp

Tramp Kongres

