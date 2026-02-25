"Klupko afere Epstin odmotaće se na Balkanu"

Kakve veze ima nesuđeni Tramp hotel na mjestu Generalštaba sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, u emisiji "Pravo na reč" sa Marijom Kordić na televiziji RT Balkan govodila je Sibel Edmonds, nekadašnji prevodilac FBI.

U drugom dijelu intervjua, Edmonds je spomenula da je Epstin bio u kontaktu sa biznismenom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sultan Ahmedom bin Sulajemom, o planovima da od ostrva Sazan u Albaniji napravi "franšizu" svog ostrva Mali Sent Džejms na Karibima.

"Projekat je trebalo da ima sopstvenu luku i aerodrom, aerodrom u Valoni. Dakle, sve je bilo isplanirano, ali onda je (2019). godine Epstin završio u zatvoru. Počelo je njegovo drugo suđenje, a onda je završio u zatvoru i mrtav", napomenula je Edmonds.

Potom su Albanija i Bin Sulajem to ostrvo ponudili Kušneru, zetu američkog predsjednika Donalda Trampa. Edmonds tvrdi da je i tom objektu, i ovom u Beogradu čija je izgradnja spriječena, bila namenjena uloga "strateškog hotela" poput Palate Čiragan u Istanbulu.

U tom hotelu, kaže Edmonds, su tadašnjem predsjedniku Predstavničkog doma američkog Kongresa, Denisu Hastertu, podvodili turske dečake svaki put kad bi dolazio. To su znali i Mosad i CIA i turska obaveštajna služba, dodaje ona.

"U tim strateškim hotelima pedofilija je dio usluge", kaže Edmonds.

Svijet Objavljene fotografije iz Epstinovog luksuznog stana u Parizu: Policajce šokiralo šta su zatekli

Kada je ona otkrila Hastertovo zlostavljanje dečaka 2001, američki Federalni istražni biro (FBI) joj je naredio da ćuti. Afera je izašla na vidjelo tek 2013. godine.

Jedan od najvećih problema u SAD trenutno, kaže Edmonds, je što uzbunjivači nemaju kome da predaju dokaze, jer je "Vikiliks" u velikoj mjeri ućutkan.

Vjerujte mi, ima toliko ljudi koji žele da progovore... zato što je ovdje riječ o maloj djeci, o silovanju, u nekim slučajevima čak i ubistvima djece, o trgovini djecom. Ti ljudi žele ispravno da postupe, ali nemaju kome da se obrate", rekla je.

Edmonds smatra da između Epstinove mreže i operacije koja se bavila vađenjem i trgovinom ljudskim organima u Turskoj postoje veze, ali da određene vlade štite ljude koji su u to umješani, iz političkih razloga.

"Ja se trudim da uvek naglasim da u našem svijetu ima više Epstina", kazala je.

Svijet Britanska vlada će objaviti povjerljiva dokumenta bivšeg princa

Ako se slučaj Epstin ikada u potpunosti razotkrije, to će biti vezano sa nečim sa Balkana, navela je Edmonds.

"Zato što je to osinje gnezdo koje, ako se takne, ako se otvori, to će stvarno otkriti prave vođe te mreže. I danas vjerujem da to mora da dođe s Balkana, samo odatle", rekla je.

Edmonds je radila kao spoljni saradnik i prevodilac FBI poslije terorističkih napada na SAD 11. septembra 2001, ali je "proterana" iz obaveštajnih krugova kada je Kongresu i internim revizorima ukazala na činjenicu da su CIA i Stejt department "blisko sarađivali" sa vođama terorista, Osamom bin Ladenom i Ajmanom el Zavahirijem, a njihove pristalice dovodili na Balkan devedesetih.

(rt balkan)