Drama na nebu iznad balkanske zemlje: Hitno podignuti borbeni avioni

Rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je danas da je izdato upozorenje stanovništvu zbog drona koji je primijećen blizu rumunskog vazdušnog prostora na sjeveru zemlje, zbog kojeg su podignuta dva aviona ratnog vazduhoplovstva.

"Sistemi protivvazdušne odbrane su u pripravnosti i spremni su da intervenišu, u zavisnosti od razvoja situacije", saopštilo je Ministarstvo odbrane, prenosi mediji.

U saopštenju se navodi da su sistemi za nadzor Ministarstva nacionalne odbrane detektovali večeras signale drona na sjeveru okruga Tulča, oko 20 kilometara sjeverno od Valkovea, a rumunski Generalni inspektorat za vanredne situacije poslao je u 19.17 sati poruku upozorenja stanovništvu u tom dijelu zemlje.

Radi praćenja situacije, dva aviona F-16 Rumunskog ratnog vazduhoplovstva odmah su poletjela sa vazduhoplovne baze u Feteštiju.