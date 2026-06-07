Minić i Gašanović svečano otvorili "Jagnjijadu" na Vučijoj Luci

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović danas su svečano otvorili 14. gastro-turističku manifestaciju "Jagnjijada" na Vučijoj Luci na kojoj učestvuje oko 70 ekipa iz Republike Srpske, BiH i zemalja regiona.

Prisutni su i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, kao i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.

Gastro-turistička manifestacija "Jagnjijada" se od 2011. godine održava na Vučjoj Luci.

Iz godine u godinu ima sve više posjetilaca koji dolaze ne samo iz BiH nego i iz zemalja regiona kako bi učestvovali na takmičenju u tradicionalnom pečenju jagnjadi na ražnju, degustaciji, bogatoj gastronomskoj ponudi i kulturno-zabavnom programu.

"Jagnjijada" je odlukom Vlade Republike Srpske proglašena manifestacijom od republičkog značaja za razvoj turizma, čime je potvrđen njen doprinos promociji turističkih potencijala Republike Srpske i razvoja lokalne zajednice.