Bol ne prolazi, ponos ostaje: Odata počast Ljubiši Saviću Mauzeru

Prošle su dvije i po decenije, ali bol i ponos zbog svega što je Mauzer učinio za svoj narod ne jenjavaju. Bojan Savić, sin legendarnog komandanta, poručio je da nasljeđe njegovog oca ne pripada samo porodici, već cijeloj Republici Srpskoj.

"Dvadeset šest godina nakon ubistva Ljubiše Savića Mauzera nije umanjilo bol, a ni ponos. Ljubiša je bio čovjek iz naroda koji je pokazao kako se voli Bijeljina, kako se voli Semberija i Republika Srpska. Posebno sam ponosan na to što je u mene i mog brata usadio ono što je prava i iskrena ljubav prema srpskom narodu. Rađaju majke još uvijek patriote", rekao je Bojan Savić.

Predsjednik Udruženja veterana Garda "Panteri", Petar Cvijetinović, istakao je da se saborci svake godine okupljaju kako bi sačuvali sjećanje na lik i djelo čovjeka koji je postavio temelje odbrane Semberije.

"Svake godine organizacija Udruženja veterana Garda 'Panteri' se okuplja ovdje kako bi javnost podsjetili na lik i djelo Ljubiše Savića Mauzera i to ćemo činiti dok smo živi. Trudimo se da se Ljubiša Savić Mauzer i ono što je on uradio za Bijeljinu i Republiku Srpsku ne zaboravi", poručio je Cvijetinović.

Ljubiša Savić Mauzer ostaće upamćen kao jedan od najvećih heroja Odbrambeno-otadžbinskog rata. Kao komandant Specijalne brigade Garda "Panteri", predvodio je jednu od najelitnijih jedinica Vojske Republike Srpske, koja je postala simbol odbrane i hrabrosti.

Nakon rata, aktivno se uključio u politički život, postavši simbol borbe za pravednije društvo. Ubijen je 7. juna 2000. godine u Bijeljini, u blizini željezničke stanice, u klasičnoj sačekuši. Za ovaj zločin, koji je potresao cijelu Republiku Srpsku, kasnije je osuđen Đorđe Ždrale.

Mauzer je ubijen šest mjeseci nakon što je izgovorio proročke riječi: "Kada sam se upustio u sve ovo, oprostio sam se od svog života."

Sahranjen je u rodnim Kovačićima, u krugu porodice, prijatelja i saboraca koji ga i danas, četvrt vijeka kasnije, pamte kao nepokolebljivog borca i istinskog patriotu.