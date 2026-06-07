Logo
Large banner

Bol ne prolazi, ponos ostaje: Odata počast Ljubiši Saviću Mauzeru

Autor:

ATV
07.06.2026 14:15

Komentari:

0
Удружење ветерана Гарде "Пантери" данас је, полагањем цвијећа на мјесту страдања, обиљежило 26 година од мучког убиства команданта ове елитне ратне јединице, Љубише Савића Маузера.
Foto: ATV

Udruženje veterana Garde "Panteri" danas je, polaganjem cvijeća na mjestu stradanja, obilježilo 26 godina od mučkog ubistva komandanta ove elitne ratne jedinice, Ljubiše Savića Mauzera.

Prošle su dvije i po decenije, ali bol i ponos zbog svega što je Mauzer učinio za svoj narod ne jenjavaju. Bojan Savić, sin legendarnog komandanta, poručio je da nasljeđe njegovog oca ne pripada samo porodici, već cijeloj Republici Srpskoj.

"Dvadeset šest godina nakon ubistva Ljubiše Savića Mauzera nije umanjilo bol, a ni ponos. Ljubiša je bio čovjek iz naroda koji je pokazao kako se voli Bijeljina, kako se voli Semberija i Republika Srpska. Posebno sam ponosan na to što je u mene i mog brata usadio ono što je prava i iskrena ljubav prema srpskom narodu. Rađaju majke još uvijek patriote", rekao je Bojan Savić.

Predsjednik Udruženja veterana Garda "Panteri", Petar Cvijetinović, istakao je da se saborci svake godine okupljaju kako bi sačuvali sjećanje na lik i djelo čovjeka koji je postavio temelje odbrane Semberije.

"Svake godine organizacija Udruženja veterana Garda 'Panteri' se okuplja ovdje kako bi javnost podsjetili na lik i djelo Ljubiše Savića Mauzera i to ćemo činiti dok smo živi. Trudimo se da se Ljubiša Savić Mauzer i ono što je on uradio za Bijeljinu i Republiku Srpsku ne zaboravi", poručio je Cvijetinović.

Ljubiša Savić Mauzer ostaće upamćen kao jedan od najvećih heroja Odbrambeno-otadžbinskog rata. Kao komandant Specijalne brigade Garda "Panteri", predvodio je jednu od najelitnijih jedinica Vojske Republike Srpske, koja je postala simbol odbrane i hrabrosti.

Nakon rata, aktivno se uključio u politički život, postavši simbol borbe za pravednije društvo. Ubijen je 7. juna 2000. godine u Bijeljini, u blizini željezničke stanice, u klasičnoj sačekuši. Za ovaj zločin, koji je potresao cijelu Republiku Srpsku, kasnije je osuđen Đorđe Ždrale.

Mauzer je ubijen šest mjeseci nakon što je izgovorio proročke riječi: "Kada sam se upustio u sve ovo, oprostio sam se od svog života."

Sahranjen je u rodnim Kovačićima, u krugu porodice, prijatelja i saboraca koji ga i danas, četvrt vijeka kasnije, pamte kao nepokolebljivog borca i istinskog patriotu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ljubiša Savić Mauzer

Bijeljina

Garda Panteri

Ubistvo

Godišnjica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Човјек уплашено бјежи из објекта у тренутку земљотреса у Грчкој.

Svijet

Snimak snažnog zemljotresa u Grčkoj: Pucale kuće, čuje se vrisak

3 h

0
Детаљи пуцњаве у Бановићима: Након свађе убио комшију из аутоматске пушке, његову супругу ранио

Hronika

Detalji pucnjave u Banovićima: Nakon svađe ubio komšiju iz automatske puške, njegovu suprugu ranio

3 h

0
Млада трудница сједи у фризерском салону док јој фризер обавља фарбање косе у трудноћи.

Stil

Boja kose koja ''briše'' godine sa lica: Lako se održava i svima pristaje

3 h

0
Трагедија код Прњавора: У пожару у породичној кући страдао мушкарац

Hronika

Tragedija kod Prnjavora: U požaru u porodičnoj kući stradao muškarac

3 h

0

Više iz rubrike

Код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата на Палама данас су положени вијенци у знак сјећања на 30 погинулих припадника Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина".

Gradovi i opštine

Položeni vijenci za poginule pripadnike odreda "Jahorina"

4 h

0
Зворнички полицајци спасили жену из набујале Дрине

Gradovi i opštine

Zvornički policajci spasili ženu iz nabujale Drine

5 h

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар унутрашњих послова Жељко Будимир присуствују парастосу погинулим припадницима Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина", који се служи у Храму Светог архангела Гаврила на Палама.

Gradovi i opštine

Minić i Budimir na parastosu poginulim pripadnicima Prvog odreda "Jahorina"

6 h

0
Радник ради на стубу за струју.

Gradovi i opštine

Elektro-Bijeljina: Čak 2.500 potrošača danas bez struje - evo do kada

8 h

0

  • Najnovije

17

22

Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Prnjavoru

17

16

Satima u koloni: Kolaps na granicama sa svim državama sa kojima BiH graniči

17

06

Maloljetnik pao sa krova kuće

16

56

Srpkinja nije stigla da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice, ali ju je sačekao ovdje: ''Bog je veliki''

16

47

Miličević: Stanivuković želi da kupi SDS

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner