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Tragedija kod Prnjavora: U požaru u porodičnoj kući stradao muškarac

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ATV
07.06.2026 13:40

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Трагедија код Прњавора: У пожару у породичној кући страдао мушкарац
Foto: Tanjug/AP

U mjestu Čičići, nadomak Prnjavora, noćas je u požaru koji je progutao porodičnu kuću život izgubilo lice čiji su inicijali V.N. (86).

Vatrena stihija izbila je u ranim jutarnjim časovima, oko 01.30, a uprkos brzoj reakciji nadležnih službi, za nesrećnog muškarca nije bilo spasa.

Nakon dojave o požaru, na teren su izašle nadležne ekipe. Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Prnjavor i inspektorom za protivpožarnu zaštitu Policijske uprave Banjaluka.

Uviđaju je prisustvovao i dežurni ljekar mrtvozornik prnjavorskog Doma zdravlja.

Tužilac je naložio preduzimanje svih neophodnih istražnih radnji i mjera kako bi se utvrdio tačan uzrok i okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.

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stradao muškarac

Prnjavor

požar

izgorjela kuća

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