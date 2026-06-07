Tragedija kod Prnjavora: U požaru u porodičnoj kući stradao muškarac

Autor:ATV
Komentari:0
U mjestu Čičići, nadomak Prnjavora, noćas je u požaru koji je progutao porodičnu kuću život izgubilo lice čiji su inicijali V.N. (86).
Vatrena stihija izbila je u ranim jutarnjim časovima, oko 01.30, a uprkos brzoj reakciji nadležnih službi, za nesrećnog muškarca nije bilo spasa.
Nakon dojave o požaru, na teren su izašle nadležne ekipe. Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Prnjavor i inspektorom za protivpožarnu zaštitu Policijske uprave Banjaluka.
Uviđaju je prisustvovao i dežurni ljekar mrtvozornik prnjavorskog Doma zdravlja.
Tužilac je naložio preduzimanje svih neophodnih istražnih radnji i mjera kako bi se utvrdio tačan uzrok i okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h0
Svijet
3 h0
Region
4 h0
Savjeti
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Hronika
6 h0
Hronika
6 h0
Najnovije
17
22
17
16
17
06
16
56
16
47
Trenutno na programu