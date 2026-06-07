Krvavi pir u Banovićima: Muškarac ubijen, žena teško ranjena

U pucnjavi koja se dogodila danas u naselju Čifluk, u opštini Banovići, jedna osoba je smrtno stradala, dok je jedna ženska osoba zadobila povrede, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Policijskoj stanici Živinice događaj je prijavljen oko 10:40 časova, nakon čega su na teren odmah upućene policijske patrole iz Banovića, kao i ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići.

Po dolasku na lice mjesta, policija je zatekla beživotno tijelo muškarca, dok je povrijeđena žena hitno prevezena u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi pružanja ljekarske pomoći.

Brzom intervencijom pripadnika Tima za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK i službenika PS Banovići, osumnjičeni je lociran i stavljen pod kontrolu. Riječ je o licu inicijala H.T. (64), koje je lišeno slobode i sprovedeno u službene prostorije na kriminalističku obradu.

Prilikom pretresa, policija je pronašla i automatsku pušku, koja se dovodi u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela.

O događaju je odmah obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Uviđaj na licu mjesta, kojim rukovodi tužilac, vrše istražioci Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, nakon čega će biti poznato više detalja o motivima i okolnostima ovog događaja.