Krvavi pir u Banovićima: Muškarac ubijen, žena teško ranjena

Autor:ATV
Komentari:0
U pucnjavi koja se dogodila danas u naselju Čifluk, u opštini Banovići, jedna osoba je smrtno stradala, dok je jedna ženska osoba zadobila povrede, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Policijskoj stanici Živinice događaj je prijavljen oko 10:40 časova, nakon čega su na teren odmah upućene policijske patrole iz Banovića, kao i ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići.
Po dolasku na lice mjesta, policija je zatekla beživotno tijelo muškarca, dok je povrijeđena žena hitno prevezena u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi pružanja ljekarske pomoći.
Brzom intervencijom pripadnika Tima za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK i službenika PS Banovići, osumnjičeni je lociran i stavljen pod kontrolu. Riječ je o licu inicijala H.T. (64), koje je lišeno slobode i sprovedeno u službene prostorije na kriminalističku obradu.
Prilikom pretresa, policija je pronašla i automatsku pušku, koja se dovodi u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela.
O događaju je odmah obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Uviđaj na licu mjesta, kojim rukovodi tužilac, vrše istražioci Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, nakon čega će biti poznato više detalja o motivima i okolnostima ovog događaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
1 h0
Svijet
1 h0
Scena
1 h0
Gradovi i opštine
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
13
40
13
34
13
31
13
17
13
07
Trenutno na programu