Eksplozija na Zvezdari: Mladić ostao bez šake nakon eksplozije

Autor:ATV
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Mladić (26) zadobio je teške povrede i morala je da mu bude amputirana šaka.
Naime, kako je saopšteno iz Hitne pomoći, tokom noći je došlo do teškog povrjeđivanja mladića (26) na Zvezdari, kada je došlo do manje eksplozije.
Nije poznato šta je izazvalo eksploziju, ali je mladić zadobio politraumatsku povredu. On je hitno prevezen u bolnicu, ali, kako su rekli iz Hitne pomoći za RTS, naposljetku je morala da mu bude amputirana šaka, prenosi Telegraf.rs.
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