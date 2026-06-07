Elektro-Bijeljina: Čak 2.500 potrošača danas bez struje - evo do kada

Autor:ATV
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Električnu energiju u Milićima danas neće imati 2.500 potrošača, zbog godišnjeg remonta, najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".
Planski remont trafostanice "Milići" i pripadajućih dalekovoda trajaće od 8.30 do 17.00 časova.
Bez električne energije biće potrošači u gradskom području Milića i nekoliko naselja u ruralnom dijelu opštine,prenosi srna.
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