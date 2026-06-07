Logo
Large banner

Elektro-Bijeljina: Čak 2.500 potrošača danas bez struje - evo do kada

Autor:

ATV
07.06.2026 09:06

Komentari:

0
Радник ради на стубу за струју.
Foto: ATV

Električnu energiju u Milićima danas neće imati 2.500 potrošača, zbog godišnjeg remonta, najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".

Planski remont trafostanice "Milići" i pripadajućih dalekovoda trajaće od 8.30 do 17.00 časova.

Bez električne energije biće potrošači u gradskom području Milića i nekoliko naselja u ruralnom dijelu opštine,prenosi srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Elektro-Bijeljina

Struja

naselja bez struje

Milići

Radovi na mreži

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.

Društvo

Vrijeme se mijenja, evo šta meteorolozi kažu za danas

33 min

0
Православље, црква

Društvo

Sutra počinje Petrovski post: Vrijeme kada duša traži mir

36 min

0
beba porodilište

Društvo

Predivne vijesti stižu iz porodilišta: Srpska bogatija za 17 beba

42 min

0
Кошаркашка репрезентација Србије

Košarka

Basketaši Srbije na korak od svjetskog zlata: Orlovi protiv Letonije za medalju

50 min

0

Više iz rubrike

Приказан кориснички интерфејс платформе „е-Ситизен“ за град Приједор, који омогућава претрагу одборника Скупштине града ради постављања питања.

Gradovi i opštine

Većina odbornika bez odgovora na platformi "E-sitizen"

14 h

0
Зелена течност испуштена у Миљацку

Gradovi i opštine

Građani uznemireni zbog zelene boje u rijeci: Oglasili se iz Opštine, objasnili o čemu se radi

18 h

0
Зелена течност испуштена у Миљацку

Gradovi i opštine

Građani uznemireni, zelena tečnost ispuštena u rijeku

1 d

0
Спомен-обиљежје у Жепи код Хан Пијеска за страдалих 45 припадника Војске Републике Српске

Gradovi i opštine

Krvavi jun u Žepi: Parastos za 45 mučki ubijenih srpskih boraca

2 d

2

  • Najnovije

09

30

Džil Bajden progovorila o zdravstvenom stanju supruga: Džo će morati da živi sa rakom

09

21

Eksplozija na Zvezdari: Mladić ostao bez šake nakon eksplozije

09

12

Upozorenje za putnike: Kolone na granicama, čeka se satima

09

06

Elektro-Bijeljina: Čak 2.500 potrošača danas bez struje - evo do kada

09

00

Vrijeme se mijenja, evo šta meteorolozi kažu za danas

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner