Većina odbornika bez odgovora na platformi "E-sitizen"

Od ukupno 30 odbornika, samo tri su odgovorila na bar jedno od postavljenih pitanja. Izaziva to kod građana nezadovoljstvo i sumnju u transparentnost. Pitanja za odbornike je imala i naša ekipa.

Građani postavljaju pitanja, ali odgovori izostaju. Platforma „e-Sitizen“ u Prijedoru je trebalo da građanima omogući da lakše dođu do odgovora svojih izabranih predstavnika.

Ipak, odbornicima to, čini se, nije ni blizu vrha liste prioriteta. Iako nije odgovorio na pitanja građana, Jusuf Arifagić tvrdi da je svjestan da je komunikacija jedna od osnovnih dužnosti. Kaže da probleme koje uoči na terenu uvijek nastoji da prezentuje kroz skupštinska zasjedanja. Smatra da svi koji se profesionalno bave politikom mora da nađu vremena za odgovore. Zato građanima stiže izvinjenje.

"Mi smo zaista definitivno dužni da građanima odgovorimo na njihova pitanja i zato i jesmo preuzeli odgovornost, preuzeli mandate i definitivno ta sprega između naših birača i nas kao njihovih predstavnika u gradskoj Skupštini mora postojati, ja potpuno opravdavam i evo izvinjavam se biračima i građanima jer zaista ne stižem, jer moj radni dan gotovo reći ću traje 24 sata", naveo je odbornik u Skupštini grada Prijedora Jusuf Arifagić.

Većina odbornika nije htjela pred kameru. U telefonskom razgovoru pravdaju se tehničkim problemima. Kažu, nisu neodgovorni. Gdje ima volje, nađe se i rješenje. Među rijetkima koji su odgovorili je Darko Vrhovac. Objašnjava da sistem jeste imao tehničkih problema zbog kojih je opcija za odgovor bila blokirana, ali da se uz malo truda ta prepreka mogla zaobići.

"Poželjno da građani budu uključeni u to sve, ja ih ovim putem i pozivam da što više postave pitanja i upite na toj aplikaciji pošto je vrlo jednostavno za postaviti pitanje, a kolegama da sad na isti način kao što sam i ja uradio. Ja ću im pomoći oko toga da dođu do rješenja kako bi mogli odgovarati na sva pitanja", rekao je odbornik u Skupštini grada Prijedora Darko Vrhovac.

Platforma plaćena novcem građana obavezuje odbornike da istu koriste i odgovore na pitanja, poruka je građana. Ne kriju razočaranje. Smatraju da je u pitanju svjesno ignorisanje.

"Nek koristi se aplikacija, ali se do nadređenih ne može doći zato što su se oni ogradili jer se boje odgovora građanima", "Da smo se mi pitali možda to ne bi bilo ni napravljeno, ali mi se ne pitamo", stav je građana.

Predsjednik Skupštine je na redovnim zasjedanjima nekoliko puta opominjao odbornike na obavezu odgovaranja. Za sada opomene nisu urodila plodom, zbog čega smo odlučili da testiramo sistem.

Mi smo upravo postavili naše pitanje. Iz svega navedenog znamo da će na imejl adresu svim odbornicima stići obavještenje, a da li će oni svoj imejl poslati korisničkoj službi i time odblokirati opciju odgovora, i da li će na naše pitanje pravovremeno odgovoriti, ostaje da vidimo.