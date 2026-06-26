Vikend horoskop: Jedan znak ulazi u emotivni vrtlog koji nije očekivao

Evo šta zvijezde predviđaju za vikend, od 26. do 28. juna.

Ovan

Posao: Iako je vikend, misli vam povremeno lutaju ka zadacima koje niste završili tokom nedjelje, ali uspijevate da pronađete ravnotežu i da ne dozvolite da vas to previše optereti.

Ljubav: Spontan razgovor ili susret bi vas mogao iznenaditi i otvoriti vrata nečemu što niste planirali, ali vam na kraju odgovara.

Zdravlje: Vaša energija je solidna, ali bi vam dobro došlo više odmora i manje impulsivnih odluka koje vas iscrpljuju.

Bik

Posao: Osjećate se kao da konačno imate kontrolu nad stvarima koje su vas mučile proteklih nekoliko dana, pa vikend koristite da se mentalno sredite i planirate za sljedeći period.

Ljubav: U vezama je potrebna veća sigurnost i pažnja, dok slobodni Bikovi razmišljaju o osobi iz prošlosti koja se ponovo pojavljuje u njihovim mislima.

Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i varenje jer vaše tijelo može reagovati osjetljivije nego obično.

Blizanci

Posao: Iako pokušavate da isključite posao, ideje vam i dalje spontano padaju na pamet, pa je dobra ideja da ih zapišete jer bi neke od njih mogle biti korisne u narednim danima.

Ljubav: Flert i komunikacija postaju intenzivniji nego što ste planirali, a jedna osoba bi mogla da privuče vašu pažnju na način koji niste očekivali.

Zdravlje: Moguća je blaga iscrpljenost zbog previše društvenih aktivnosti i nedostatka odgovarajućeg odmora.

Rak

Posao: Vikend vam donosi potrebu da se potpuno distancirate od radnih tema, mada vas povremeno može „izazvati“ poruka ili obaveza koju ne možete ignorisati.

Ljubav: Emocije su pojačane, pa odnosi postaju dublji i iskreniji, a razgovori sa voljenima donose osjećaj olakšanja.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna i mira jer vam tijelo jasno signalizira da ste bili pod stresom.

Lav

Posao: Iako niste aktivno uključeni u posao, osjećate da se stvari polako sklapaju u vašu korist i da dolazi period u kojem ćete imati veću kontrolu.

Ljubav: Vaša harizma je naglašena, pa privlačite pažnju gdje god da se pojavite, što vam može donijeti i zanimljive nove kontakte.

Zdravlje: Imate dobar nivo energije, ali pazite da ne preterujete sa aktivnostima i društvenim obavezama.

Djevica

Posao: Vikend vam dolazi kao prilika da se mentalno povučete i sredite svoje misli, iako možda još uvijek analizirate neke situacije koje niste zatvorili.

Ljubav: Neko iz vašeg okruženja pokazuje jasne znake interesovanja, ali vi i dalje sve posmatrate sa dozom opreza i analize.

Zdravlje: Osetljiviji ste na stres nego obično, pa bi vam koristilo više tišine i odmora.

Vaga

Posao: Iako aktivno ne radite, mogli biste dobiti vijesti ili informacije koje vam daju bolju sliku o vašoj finansijskoj situaciji ili budućim planovima.

Ljubav: Odnosi se stabilizuju i vraća se osjećaj ravnoteže, pa vam vikend donosi više mirnih i prijatnih trenutaka sa partnerom ili voljenima.

Zdravlje: Generalno ste stabilni, ali budite svesni umora koji se može nagomilati iz prethodne nedjelje.

Škorpija

Posao: Vaša intuicija je izuzetno pojačana, pa lako prepoznajete šta treba izbjegavati ili promeniti, čak i ako nema konkretnih poslovnih događaja.

Ljubav: Strasti su pojačane, a odnosi postaju intenzivniji, a jedna situacija bi vas mogla emocionalno angažovati više nego što ste očekivali.

Zdravlje: Osjećate se dobro, ali bi vam koristilo da izbegavate preterivanje i emocionalnu iscrpljenost.

Strijelac

Posao: Imate ideju ili inspiraciju koja bi mogla da se razvije u nešto veće, mada za sada sve ostaje na nivou razmišljanja i planiranja.

Ljubav: Želite više slobode nego obično, pa ne volite pritiske ili ograničenja u vezama.

Zdravlje: Najviše vam odgovara boravak na otvorenom i fizička aktivnost koja oslobađa napetost.

Jarac

Posao: Konačno osećate da možete da usporite i napravite pauzu od svojih obaveza, iako vam misli povremeno lutaju ka obavezama koje vas očekuju.

Ljubav: Stabilnost u vezama vam donosi mir, a iskreni razgovori dodatno jačaju povjerenje.

Zdravlje: Dobro ste, ali bi vam koristilo opuštanje i ublažavanje napetosti u leđima i ramenima.

Vodolija

Posao: Moguć je neočekivani poziv ili informacija koja će promijeniti vaše planove za vikend i podstaći vas da razmislite o novom pravcu.

Ljubav: Privlače vas ljudi koji su drugačiji od vašeg uobičajenog tipa, što može doneti zanimljiva, ali i nepredvidiva iskustva.

Zdravlje: Vaša energija varira, pa bi trebalo više da slušate svoje tijelo i da se odmarate kada osjetite pad.

Riba

Posao: Intuicija je vaš glavni vodič i pomaže vam da razumete situacije bez potrebe za previše objašnjenja ili analize.

Ljubav: Emocije su pojačane, pa sve doživljavate dublje nego obično, što može donijeti i lepe trenutke i trenutke preosjetljivosti.

Zdravlje: Potreban vam je mirniji tempo i više vremena za opuštanje kako biste povratili unutrašnju ravnotežu.

(indeks)