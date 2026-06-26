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Spremite se - stiže keš! Pare će da pljušte za ova tri znaka Zodijaka 30. juna

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 10:14

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Foto: Diego Fioravanti/Pexels

Kraj mjeseca donosi neviđeni preokret za tri znaka. 30. jun je dan kada liježe novac koji rješava sve dugove i porodične probleme.

Ovaj datum donosi neviđeni preokret jer će novac leći baš tamo gdje najviše treba – zaostale plate, neplaćeni porezi i krediti koji godinama guše biće isplaćeni u jednom danu.

Stiže konkretan keš koji rješava muke nagomilane mjesecima.

Bik će dobiti novac od imovine ili starog duga koji je već otpisao, dok Djevica dobija povišicu koja joj skroz mijenja finansijsku sliku. Vaga potpisuje ugovor koji joj donosi stabilnu zaradu i sigurnost koju dugo nije imala.

Jun je tačka gdje se prekida niz loših mjeseci i gdje dom ponovo postaje siguran, jer će novca biti dovoljno da se zakrpe sve rupe i ostavi nešto sa strane za crne dane.

Bik

Za Bika ovaj sudbinski obrt znači da se novčanik konačno puni. Do 30. juna uveče, vi ćete imati novac od prodaje nečega što mjesecima niko nije htio da pogleda ili će vam neko vratiti pozajmicu koju ste odavno prežalili. Taj keš vam omogućava da zatvorite minuse i da ne razmišljate o sutrašnjici.

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Više nećete morati da tražite na zajam, jer ćete od tog dana vi biti ti koji obezbjeđuju sve što kući treba, bez ustezanja i brojanja svake pare.

Djevica

Djevica je radila naporno cio mjesec, a 30. jun je dan kad stiže naplata. Ovaj neviđeni preokret dolazi kao zvanična odluka o većoj plati ili bonusu koji niste ni planirali. To odmah mijenja stanje na vašem računu.

Taj novac nije tu da se baci na gluposti, nego da se otresu banke i kamate koje vam mjesecima ne daju mira. Do kraja dana bićete čovjek bez dugova. Osjetićete ogromno olakšanje jer ćete konačno moći normalno da živite, a da svaka para ne ide drugome u džep.

Vaga

Vagi je dogorjelo do nokata, ali 30. jun donosi papir koji mijenja sve. Ovaj veliki obrt sudbine stiže kroz ugovor ili posao koji je mjesecima bio na čekanju, a sada se konačno pokreće.

Sam potpis na ovaj dokument odmah povlači prvu veliku isplatu ili avans koji istog dana liježe na vaš račun. To rješava sve porodične muke i neplaćene račune koji su se slagali na stolu. Vaga će početkom jula moći da odahne jer će dom biti siguran, a svaka stavka koja je bila u minusu biće isplaćena do posljednjeg dinara čim novac legne.

Riješite dugove jednom zauvijek i okrenite novi list

Neviđeni preokret koji stiže 30. juna nije tu da se novac odmah potroši, nego da se jednom zauvijek zatvore rupe koje godinama vuku na dno. Bik, Djevica i Vaga dobijaju šansu koju ne smiju da prokockaju. Prvo se rješavaju dugova, zatvaraju minusi i isplaćuju oni kojima se dugovalo.

Ko pametno iskoristi ovaj dan, taj se više ne vraća na staro.

Sudbina pruža ruku 30. juna i ova tri znaka to osjećaju na računu prije nego što dan prođe, prenosi Krstarica.

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