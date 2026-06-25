Srbin zaspao na nudističkoj plaži, a kad se probudio nije mogao da vjeruje šta gleda

Mislio je da nudističke plaže izgledaju kao vila Hjua Hefnera, a onda se probudio pored golog muškarca na Naksosu. Iskustvo Srbina o kojem bruji internet.

Kada je razmišljao o nudističkim plažama, bilo je to sasvim drugačije od onoga što je zatekao na jednom takvom mjestu. Iskustvo je prenio na društvene mreže, a riječ "šok" najbolje opisuje njegov doživljaj.

"Još od tinejdžerskih i momačkih dana nudizam je za mene predstavljao tajanstvenu i uzbudljivu kategoriju. Da li zbog udaljenosti samih plaža, skrivenog prilaza ili moje bujne mašte, meni se u glavi stvarale svakakve slike", napisao je Andrija R. čija je priča objavljena u Fejsbuk grupi "Grčka uživo" i prije nekoliko godina napravila pravi bum na internetu.

Jedno su fantazije, a drugo realnost

Kako je dodao, zamišljao je nudističke plaže prepune djevojaka nalik onim iz vile Hjua Hefnera. To su bile njegove fantazije, a u asocijacijama na takvim mjestima bilo je i brkatog čuvara na ulazu koji bi "naređivao" da se jedino bez odeće možete kupati i sunčati.

Andrija iz Srbije se prvi put obreo među nudistima na ostrvu Naksos, na velikoj plaži Plaka.

"Još uvijek ošamućeni od dugog puta smještamo se na ležaljke. Malo plivanja da osjetimo vodu i pod onim vrelim suncem i vjetrom koji uvijek duva, padamo u dremež. Budim se - pored mene leži go muškarac, kao od majke rođen. Raskrečio noge, valjda sunča unutrašnju stranu butina, šta drugo? Pogledam oko sebe, sve golaći, i ženski i muški. Alo bre, šta je ovo, gdje je žica, gdje je brkati čuvar, gdje su zečice?!", dodao je.

Nije ni znao da je na nudističkoj plaži

Prema njegovim riječima, nije ni znao da je na nudističkoj plaži dok se nije probudio. Primjetio je tada tablu sa pravilima ponašanja, pa naglasio da je sa društvom ušao u harem, a da ih "ijedan evnuh nije zaustavio".

"Društvo je mešano: mi "normalni" obučeni i oni "normalni" goli. Taj miks je veoma nezgodan. Sve vrijeme, mozak šalje instrukcije, "gledaj gore, digni pogled, gledaj ih u oči". Ali moje nenudističko nenaviknuto oko odbija komande i po pravilu spušta pogled i mjeri ko sa čime raspolaže".

Nudisti su bili uglavnom stariji ljudi, u pedesetim i šezdesetim godinama i nisu marili što su "nekakvi tamo upali im na teritoriju".

Andrija je doživio iznenađenje, a izgleda i razočaranje, ali je zato na Fejsbuku predložio da se napravi "spisak nudističkih plaža jer možda nekome zatreba".

Važno je reći da na nudističke plaže treba odlaziti jedino ako ste istinski nudista, a ne da biste posmatrali ostale.

Priča je pokrenula brojne komentare među kojima su se izdvojile ove reakcije: "Vjerujte, kada se prvi put okupate goli i nađete na nudističkoj plaži, postane vam bezveze da ste u kupaćem kostimu"," Iduće godine krećem. Čekala sam da pređem pedesetu!", " Osjećaj je... oslobađajući! Zaista prelijep. Mislim da samopouzdanje nema veze sa tim, ali malograđansko vaspitanje svakako ima".

(Žena Blic)