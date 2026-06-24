Ljubavni horoskop: Ko će imati najviše sreće ovog ljeta

Ljeto je idealno vrijeme za opuštanje i upoznavanje drugih ljudi, a ova sezona će posebno biti plodonosna za dva znaka.

Prema riječima astrologa, za dva horoskopska znaka ovo ljeto bi moglo biti i posebno sudbonosno na ljubavnom planu zvijezde donose pojačanu romantiku i uzbudljive susrete Lavovima i Vagama.

Lav: Šarm na vrhuncu i nove ljubavne šanse

Lavovi su poznati po harizmi i samopouzdanju, a tokom ljeta će njihova društvena energija biti na vrhuncu, zbog čega će lako privlačiti pažnju. Astrolozi smatraju da će upravo u razdoblju odmora, putovanja ili izlazaka imati priliku da upoznaju osobu koja će ih prijatno iznenaditi.

Za Lavove koji su neko vrijeme sami, ovo bi moglo biti razdoblje u kojem će napokon spustiti gard. Umjesto prolazne ljetne avanture, mnogi će poželjeti nešto ozbiljnije i dugotrajnije.

Vage: Susreti koji mogu da promijene sve

Vage, kojima vlada planeta ljubavi Venera, takođe očekuje uzbudljivo ljeto.

Prirodni šarm ovog znaka i želja za povezivanjem s drugima posebno dolaze do izražaja tokom toplijih mjeseci.

Astrološke prognoze sugerišu da bi mnoge Vage mogle upoznati osobu s kojom će odmah osjetiti snažnu emocionalnu povezanost.

Povoljan period očekuje ih tokom druženja s prijateljima, na kulturnim događajima ili putovanjima, a ono što započne kao bezazleno poznanstvo moglo bi se razviti u nešto mnogo ozbiljnije.

Ljeto kao sezona novih početaka

Nezavisno od horoskopskog znaka, ljeto je vrijeme kada ljudi izlaze iz svakodnevne rutine i otvoreniji su za nova iskustva.

Zato nije neobično da se mnoge ljubavne priče rađaju upravo tokom godišnjih odmora, spontanih putovanja ili toplih večeri u dobrom društvu.

Ipak, čini se da bi Lavovi i Vage ovog ljeta mogli imati nešto više sreće od ostalih. Da li će se prognoze ostvariti, pokazaće mjeseci pred nama, ali jedno je sigurno sezona romantike je otvorena, prenosi B92.