Ljubavni horoskop: Ko će imati najviše sreće ovog ljeta

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Ljeto je idealno vrijeme za opuštanje i upoznavanje drugih ljudi, a ova sezona će posebno biti plodonosna za dva znaka.
Prema riječima astrologa, za dva horoskopska znaka ovo ljeto bi moglo biti i posebno sudbonosno na ljubavnom planu zvijezde donose pojačanu romantiku i uzbudljive susrete Lavovima i Vagama.
Lavovi su poznati po harizmi i samopouzdanju, a tokom ljeta će njihova društvena energija biti na vrhuncu, zbog čega će lako privlačiti pažnju. Astrolozi smatraju da će upravo u razdoblju odmora, putovanja ili izlazaka imati priliku da upoznaju osobu koja će ih prijatno iznenaditi.
Za Lavove koji su neko vrijeme sami, ovo bi moglo biti razdoblje u kojem će napokon spustiti gard. Umjesto prolazne ljetne avanture, mnogi će poželjeti nešto ozbiljnije i dugotrajnije.
Vage, kojima vlada planeta ljubavi Venera, takođe očekuje uzbudljivo ljeto.
Prirodni šarm ovog znaka i želja za povezivanjem s drugima posebno dolaze do izražaja tokom toplijih mjeseci.
Astrološke prognoze sugerišu da bi mnoge Vage mogle upoznati osobu s kojom će odmah osjetiti snažnu emocionalnu povezanost.
Povoljan period očekuje ih tokom druženja s prijateljima, na kulturnim događajima ili putovanjima, a ono što započne kao bezazleno poznanstvo moglo bi se razviti u nešto mnogo ozbiljnije.
Nezavisno od horoskopskog znaka, ljeto je vrijeme kada ljudi izlaze iz svakodnevne rutine i otvoreniji su za nova iskustva.
Zato nije neobično da se mnoge ljubavne priče rađaju upravo tokom godišnjih odmora, spontanih putovanja ili toplih večeri u dobrom društvu.
Ipak, čini se da bi Lavovi i Vage ovog ljeta mogli imati nešto više sreće od ostalih. Da li će se prognoze ostvariti, pokazaće mjeseci pred nama, ali jedno je sigurno sezona romantike je otvorena, prenosi B92.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
3 h0
Zanimljivosti
6 h0
Zanimljivosti
6 h0
Region
6 h0
Zanimljivosti
3 h0
Zanimljivosti
6 h0
Zanimljivosti
6 h0
Zanimljivosti
6 h0
Najnovije
17
54
17
52
17
42
17
36
17
33
Trenutno na programu