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Ova tri horoskopska znaka ulaze u najteži period godine

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 14:38

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Хороскоп
Foto: pexels/Paoko

Ljeto je stiglo, a s njim i period koji često donosi promjenu ritma, više emotivne otvorenosti i pojačanu osjetljivost na sve što se dešava oko nas.

Dok se svakodnevica usporava ili preusmjerava u drugačiji tempo, astrološke energije, prema tumačenjima, mogu dodatno naglasiti unutrašnje procese i potrebu za prilagođavanjem novim okolnostima. Upravo u takvom periodu, tri horoskopska znaka mogla bi se naći pred izazovima koji će testirati njihovo strpljenje, odnose i unutrašnju stabilnost, prenosi Indeks.

Rak

Rak se, prema astrološkim prognozama, može naći u emocionalno zahtjevnoj fazi. Ovaj znak, poznat po osjetljivosti i dubokoj povezanosti s ljudima koje voli, mogao bi osjetiti pojačanu potrebu za povlačenjem u sebe.

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Nesporazumi u bliskim odnosima ili neriješene situacije iz prošlosti mogu ponovo isplivati na površinu, zahtijevajući suočavanje umjesto odgađanja. Ključno će biti zadržati ravnotežu između emocija i racionalnih odluka, iako to neće uvijek biti jednostavno.

Jarac

Jarac bi se u ovom periodu mogao suočiti s pritiskom na profesionalnom planu. Iako je riječ o znaku koji inače dobro podnosi odgovornost i dugoročne ciljeve, dodatni zahtjevi, rokovi ili promjene planova mogli bi stvoriti osjećaj iscrpljenosti.

Moguće je da će se otvoriti pitanja stabilnosti posla ili pravca karijere, što će zahtijevati dodatnu disciplinu, ali i fleksibilnost – osobine koje se rijetko koriste istovremeno.

Ribe

Ribe ulaze u period u kojem će granica između intuicije i realnosti biti posebno tanka. Povećana osjetljivost može donijeti kreativne uvide, ali i emocionalnu zbrku ako se izgube jasni oslonci u svakodnevici.

Moguće su situacije u kojima će biti potrebno donijeti važne odluke, ali bez potpunih informacija, što može izazvati nesigurnost i unutrašnji nemir. Važno će biti ne povlačiti se previše u vlastiti svijet, nego tražiti konkretne odgovore i podršku izvana.

Iako se ovakvi astrološki periodi često opisuju kao teški, oni u praksi najčešće služe kao faze usporavanja i preispitivanja. Ono što se čini kao prepreka, u mnogim slučajevima postaje prostor za lični rast i redefinisanje prioriteta. Za Rakove, Jarčeve i Ribe, ovaj dio godine mogao bi biti upravo takva prekretnica – zahtjevna, ali potencijalno veoma važna za ono što dolazi kasnije.

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