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Меси данас пуни 39. година: Ево како прослава рођендан

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 14:23

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Меси на утакмици с Алжиром
Фото: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Најбољи стријелац у историји Мундијала Лионел Меси данас слави 39. рођендан.

Помало неочекивано, Меси је на свој 39. рођендан објавио снимак како вјежба у теретани.

Можда и најбољи примјер зашто је и у овим годинама један од најбољих фудбалера на свету и један од најбољих у историји игре, преноси б92.

Меси је дао пет голова у прва два кола Свјетског првенства, а наредни меч Аргентина игра у нед‌јељу против Јордана (у четири часа).

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Тагови :

Лео Меси

рођендан

фудбалер

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