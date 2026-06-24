Меси данас пуни 39. година: Ево како прослава рођендан

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи стријелац у историји Мундијала Лионел Меси данас слави 39. рођендан.
Помало неочекивано, Меси је на свој 39. рођендан објавио снимак како вјежба у теретани.
Можда и најбољи примјер зашто је и у овим годинама један од најбољих фудбалера на свету и један од најбољих у историји игре, преноси б92.
Меси је дао пет голова у прва два кола Свјетског првенства, а наредни меч Аргентина игра у недјељу против Јордана (у четири часа).
Lionel Messi via IG; — MC (@CrewsMat10) June 24, 2026
He’s fully ready and locked in for Jordan 🤩🐐 pic.twitter.com/W95QZbJfM0
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