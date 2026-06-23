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Дешан напушта Мундијал, Француска остаје без селектора

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 22:55

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Дешан напушта Мундијал, Француска остаје без селектора
Фото: Tanjug/AP/Petr David Josek

Селектор Француске Дидије Дешан напустиће Мундијел због породичне трагедије.

Дешан ће пропустити дерби своје групе против Норвешке у петак како би са породицом био на сахрани мајке која је преминула у ноћи између понедјељка и уторка, преносе француски медији.

Екипу ће у његовом одсуству водити помоћник Гај Стефан.

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Француска и Норвешка послије два кола имају максималних шест бодова у Групи И. Норвежанима ће одговарати и реми за прво мјесто.

Утакмица се игра у петак од 21 час у Бостону.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дидје Дешан

Француска

Свјетско првенство 2026

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