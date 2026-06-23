Дешан напушта Мундијал, Француска остаје без селектора

Аутор:АТВ редакција
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Селектор Француске Дидије Дешан напустиће Мундијел због породичне трагедије.
Дешан ће пропустити дерби своје групе против Норвешке у петак како би са породицом био на сахрани мајке која је преминула у ноћи између понедјељка и уторка, преносе француски медији.
Екипу ће у његовом одсуству водити помоћник Гај Стефан.
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Француска и Норвешка послије два кола имају максималних шест бодова у Групи И. Норвежанима ће одговарати и реми за прво мјесто.
Утакмица се игра у петак од 21 час у Бостону.
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