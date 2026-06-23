Инфантино: Трамп уручује побједнички трофеј

Коментари:0
Предсједник Свјетске фудбалске федерације Ђани Инфантино потврдио је планове да укључи предсједника САД Доналда Трампа у церемонију уручења трофеја након финала Свјетског првенства.
"Бићемо заједно са предсједником, уживати у финалу и предати трофеј побједнику - наравно, заједно", рекао је Инфантино "Фоксу".
На питање да ли ће он и Трамп заједно уручити трофеј након финалног меча 19. јула у Ист Ратерфорду, он је рекао: "Наравно. Све вријеме смо заједно".
Трамп је учествовао у церемонији након прошлогодишњег финала Свјетског клупског првенства, када је Челси на истом стадиону побиједио Пари Сен Жермен са 3:0, преноси Срна.
Он је остао на бини док су играчи Челсија славили са трофејом. Касније је трофеј примијећен у Овалном кабинету, а Челси је наводно добио реплику.
Портал "Атлетик" преноси да је Инфантино до сада пратио уживо и по двије утакмице на Свјетском првенству, а Трамп још није био ни на једној.
Најновије
21
21
21
17
21
12
21
10
20
49
Тренутно на програму