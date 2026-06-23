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Инфантино: Трамп уручује побједнички трофеј

23.06.2026 20:27

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Ђани Инфантино
Фото: Таnjug/AP Photo/Bruna Prado

Предсједник Свјетске фудбалске федерације Ђани Инфантино потврдио је планове да укључи предсједника САД Доналда Трампа у церемонију уручења трофеја након финала Свјетског првенства.

"Бићемо заједно са предсједником, уживати у финалу и предати трофеј побједнику - наравно, заједно", рекао је Инфантино "Фоксу".

На питање да ли ће он и Трамп заједно уручити трофеј након финалног меча 19. јула у Ист Ратерфорду, он је рекао: "Наравно. Све вријеме смо заједно".

Трамп је учествовао у церемонији након прошлогодишњег финала Свјетског клупског првенства, када је Челси на истом стадиону побиједио Пари Сен Жермен са 3:0, преноси Срна.

Он је остао на бини док су играчи Челсија славили са трофејом. Касније је трофеј примијећен у Овалном кабинету, а Челси је наводно добио реплику.

Портал "Атлетик" преноси да је Инфантино до сада пратио уживо и по двије утакмице на Свјетском првенству, а Трамп још није био ни на једној.

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Тагови :

Ђани Инфантино

Доналд Трамп

Свјетско првенство 2026

Трофеј

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