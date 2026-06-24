Stiže retrogradni Merkur: Ova tri znaka će biti na udaru

Autor:ATV redakcija
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Kraj juna donosi jedan od astroloških događaja o kojem se najviše priča, retrogradni Merkur u znaku Raka.
Ovaj period često se povezuje sa nesporazumima, odlaganjima i vraćanjem na stare priče, ali ovog puta poseban uticaj osjetiće pojedini znaci Zodijaka.
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Kako se Merkur kreće unazad kroz znak koji vlada emocijama, porodicom i prošlošću, mnogi će biti primorani da se suoče sa temama koje su dugo gurali pod tepih. Stari razgovori, neriješeni odnosi i zaboravljene obaveze ponovo će doći u prvi plan. Najizraženiji uticaj osjetiće sljedeća tri horoskopska znaka.
Pošto se retrogradni Merkur odvija upravo u njihovom znaku, Rakovi će biti među najpogođenijima. Mogući su nesporazumi sa bliskim ljudima, emotivna preispitivanja i povratak osoba iz prošlosti. Mnogi Rakovi moraće da donesu odluke koje su dugo odlagali, dok će drugi pokušati da poprave narušene odnose.
Ovnovima fokus prelazi na porodične odnose i dešavanja u domu. Moguće je ponovno otvaranje starih tema sa članovima porodice, ali i promjene planova vezanih za nekretnine ili preseljenje. Astolozi savjetuju da tokom ovog perioda izbjegavaju nagle odluke i impulsivne reakcije.
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Za Vage retrogradni Merkur donosi izazove na poslovnom planu. Dogovori mogu kasniti, pojedini projekti bi mogli da se vrate na doradu, a komunikacija sa nadređenima biće osjetljivija nego inače. Ipak, ovaj period može biti prilika da isprave ranije greške i postave temelje za budući uspjeh.
(ŽenaBlic)
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