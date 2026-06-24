Logo

Otvorena Pandorina kutija: Nuklearni otpad kod Dvora ponovo tema rasprave

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 10:42

Komentari:

0
Округли сто под називом "Збрињавање нуклеарног отпада у општини Двор - проблеми и рјешења", у организацији Српског народног вијећа
Foto: ATV

U zagrebačkom Novinarskom domu održava se okrugli sto pod nazivom "Zbrinjavanje nuklearnog otpada u opštini Dvor - problemi i rješenja", u organizaciji Srpskog narodnog vijeća (SNV).

Skup je ponovo otvorio Pandorinu kutiju i pokrenuo oštre polemike o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac, na samoj granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O ekološkim, ekonomskim, saobraćajnim i bezbjednosnim aspektima ovog problema govore čelnici lokalnih zajednica, stručnjaci i ekološki aktivisti iz regiona i Evrope.

Arbutina: Jedina smo država koja prvo donese političku odluku, pa pravi studiju!

Načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina, poslao je poruku u ime mještana ove opštine, ističući da je ovo za njih pitanje života i smrti.

"Država je donijela političku odluku za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Mi smo jedina država koja je prvo donijela političku odluku, a tek onda krenula u izradu studije uticaja na životnu sredinu! Zbrinjavanje ovog otpada je životno pitanje za opštinu Dvor. Tamo će stići institucionalni radioaktivni otpad, otpad iz Nuklearne elektrane 'Krško' i ko zna koji još radioaktivni otpad. Građani ne žele taj otpad u svojoj opštini, a ja sam tu da zastupam njihov interes", poručio je oštro Arbutina.

On je takođe upozorio na ogroman rizik samog transporta opasnog otpada, te ukazao na paradoks da je u Hrvatskoj ista institucija ujedno i regulator i tijelo zaduženo za zbrinjavanje nuklearnog otpada.

Lebegner: Nastavak radova tek kada se odobri studija

Sa druge strane, direktor Fonda za razgradnju nuklearne elektrane "Krško" Josip Lebegner, navodi da se svi procesi vode maksimalno detaljno.

"Studija uticaja ima više od 1.000 stranica i u njoj je sve detaljno navedeno. Biće organizovano javno izlaganje ove studije, kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. Na Čerkezovcu su bile 32 građevine, a do sada smo uklonili osam. Nastavak bilo kakvih radova slijedi tek kada studija uticaja na životnu sredinu bude zvanično odobrena", izjavio je Lebegner.

On je dodao da bi do 2034. godine sav radioaktivni otpad iz Hrvatske morao biti vraćen u ovu zemlju. Lebegner vjeruje da će Čerkezovac biti odabran kao konačna lokacija, ali ističe da, ukoliko se to ne desi, Hrvatska ima vremena da nađe drugu lokaciju kako bi na vrijeme zbrinula svoj otpad.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trgovska gora

radioaktivni otpad

Hrvatska

Bosna i Hercegovina

Komentari (0)

Pročitajte više

Министар правде Републике Српске Горан Селак састао се данас у Санкт Петербургу са предсједником Уставног суда Руске Федерације Валеријем Дмитријевичем Зоркином.

Republika Srpska

Selak u Sankt Peterburgu sa predsjednikom Ustavnog suda Ruske Federacije Zorkinom

3 h

2
Бил Гејтс амерички је бизнисмен, филантроп, инвеститор и програмер

Svijet

Bil Gejts: Boris Nikolić me upoznao sa Džefrijem Epstinom

3 h

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Svijet

Peskov: Najmoćniji na svijetu vjeruju da pravila stoje iznad prava

3 h

0
Метеоаларм

Društvo

RHMZ izdao upozorenje i otkrio kada pada temperatura

3 h

1

Više iz rubrike

Katolički sveštenik

Region

Sveštenika ubola osa, srušio se pred vjernicima i umro

3 h

0
Плажа

Region

Potukli se na plaži, jedan muškarac preminuo od zadobijenih povreda

4 h

0
У Загребу округли сто о збрињавању нуклеарног отпада на Трговској гори

Region

U Zagrebu okrugli sto o zbrinjavanju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori

6 h

0
Врућине тек стижу у регион: Ево када метеоролози најављују промјену времена

Region

Vrućine tek stižu u region: Evo kada meteorolozi najavljuju promjenu vremena

6 h

0

  • Najnovije

14

19

Poznato stanje dječaka kog je pregazio traktor: Naredni sati su presudni

14

12

Šta građanima donosi novi sistem ekspresnog plaćanja?

14

06

Otvoreni dodatni granični prelazi između BiH i Hrvatske

14

06

Novi detalji tragedije kod Banjaluke: Vozač doživio srčani?

14

00

Dodik: Nastavljamo ulagati u znanje, obrazovanje i vještine mladih ljudi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima