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Selak u Sankt Peterburgu sa predsjednikom Ustavnog suda Ruske Federacije Zorkinom

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 10:37

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Министар правде Републике Српске Горан Селак састао се данас у Санкт Петербургу са предсједником Уставног суда Руске Федерације Валеријем Дмитријевичем Зоркином.
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak sastao se danas u Sankt Peterburgu sa predsjednikom Ustavnog suda Ruske Federacije Valerijem Dmitrijevičem Zorkinom.

Sastanku su prisustvovale i predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske Danijela Milovanović i v.d. pomoćnika ministra pravde Republike Srpske Neda Blagojević.

Tokom razgovora razmijenjena su iskustva u oblasti ustavnog sudstva, vladavine prava i funkcionisanja pravosudnih institucija, uz naglasak na značaj očuvanja pravne sigurnosti, nezavisnosti pravosuđa i poštovanja ustavnog poretka.

Posebna pažnja posvećena je ulozi najviših pravosudnih institucija u zaštiti ustavnosti i zakonitosti, kao i jačanju saradnje i razmjeni stručnih iskustava između pravosudnih institucija Republike Srpske i Ruske Federacije.

Горан Селак и Валериј Дмитријевич Зоркин
Goran Selak i Valerij Dmitrijevič Zorkin

Sastanak je održan u okviru službene posjete delegacije Republike Srpske Ruskoj Federaciji i učešća na 14. Peterburškom međunarodnom pravnom forumu.

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Goran Selak

Rusija

Sankt Peterburg

Valerij Dmitrijevič Zorkin

Sastanak

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