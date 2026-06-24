Selak u Sankt Peterburgu sa predsjednikom Ustavnog suda Ruske Federacije Zorkinom

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak sastao se danas u Sankt Peterburgu sa predsjednikom Ustavnog suda Ruske Federacije Valerijem Dmitrijevičem Zorkinom.

Sastanku su prisustvovale i predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske Danijela Milovanović i v.d. pomoćnika ministra pravde Republike Srpske Neda Blagojević.

Tokom razgovora razmijenjena su iskustva u oblasti ustavnog sudstva, vladavine prava i funkcionisanja pravosudnih institucija, uz naglasak na značaj očuvanja pravne sigurnosti, nezavisnosti pravosuđa i poštovanja ustavnog poretka.

Posebna pažnja posvećena je ulozi najviših pravosudnih institucija u zaštiti ustavnosti i zakonitosti, kao i jačanju saradnje i razmjeni stručnih iskustava između pravosudnih institucija Republike Srpske i Ruske Federacije.

Goran Selak i Valerij Dmitrijevič Zorkin

Sastanak je održan u okviru službene posjete delegacije Republike Srpske Ruskoj Federaciji i učešća na 14. Peterburškom međunarodnom pravnom forumu.