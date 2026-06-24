Selak u Sankt Peterburgu sa predsjednikom Ustavnog suda Ruske Federacije Zorkinom

Autor:ATV redakcija
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Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak sastao se danas u Sankt Peterburgu sa predsjednikom Ustavnog suda Ruske Federacije Valerijem Dmitrijevičem Zorkinom.
Sastanku su prisustvovale i predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske Danijela Milovanović i v.d. pomoćnika ministra pravde Republike Srpske Neda Blagojević.
Tokom razgovora razmijenjena su iskustva u oblasti ustavnog sudstva, vladavine prava i funkcionisanja pravosudnih institucija, uz naglasak na značaj očuvanja pravne sigurnosti, nezavisnosti pravosuđa i poštovanja ustavnog poretka.
Posebna pažnja posvećena je ulozi najviših pravosudnih institucija u zaštiti ustavnosti i zakonitosti, kao i jačanju saradnje i razmjeni stručnih iskustava između pravosudnih institucija Republike Srpske i Ruske Federacije.
Sastanak je održan u okviru službene posjete delegacije Republike Srpske Ruskoj Federaciji i učešća na 14. Peterburškom međunarodnom pravnom forumu.
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