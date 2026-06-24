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Savez sindikata otkrio kome su novčanici od ovog mjeseca "deblji" i za koliko

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 08:38

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Савез синдиката открио коме су новчаници од овог мјесеца "дебљи" и за колико
Foto: ATV

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u maju 2026. godine iznosila je 1.682 KM, što predstavlja rast od 39 KM ili 2,4 odsto u odnosu na april ove godine.

U poređenju sa majem prethodne godine, prosječna neto plata zabilježila je skok od čak 133 KM, odnosno za 8,6 odsto.

Ovaj značajniji rast plata direktan je rezultat uspješnih pregovora i dogovora koji su Savez sindikata Republike Srpske i granski sindikati budžetskih i fondovskih korisnika postigli sa Vladom Republike Srpske.

Zahvaljujući ovim aktivnostima, obezbijeđeno je povećanje primanja za oko 72.000 zaposlenih u javnom sektoru, a dogovoreni rast plata počeo se primjenjivati od prvog aprila ove godine.

Najveće povećanje od 10 odsto dobili su službenici i namještenici u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i glavne medicinske sestre sa visokom stručnom spremom.

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Za sedam odsto uvećane su plate ljekarima specijalizantima u javnim zdravstvenim ustanovama.

Povišicu od pet odsto ostvarili su zaposleni u osnovnim i srednjim školama, đačkim domovima, specijalnim i umjetničkim školama, te radnici u ustanovama kulture.

Isti procenat povećanja od pet odsto primijenjen je i na zaposlene u visokom obrazovanju i studentskom standardu, radnike u pravosuđu izuzev nosilaca pravosudnih funkcija, kao i na zaposlene u organima uprave, javnim službama i ostalo osoblje u zdravstvenom sektoru.

Plate direktora zdravstvenih ustanova, njihovih zamjenika, pomoćnika i savjetnika zabilježile su rast od tri odsto.

Pored procentualnog uvećanja, za sve zdravstvene radnike, među kojima su ljekari, doktori stomatologije, medicinske sestre i tehničari, te laboratorijski i radiološki tehničari, ugovoren je i poseban zdravstveni dodatak u fiksnom iznosu od 250 KM.

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Savez sindikata

Republika Srpska

visoke plate

povećanje plata

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