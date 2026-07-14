Di Džej Krmak se vratio i objavio novu pjesmu i spot

Autor:ATV redakcija
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Popularni pjevač Di Džej Krmak predstavio je novi spot za pjesmu "Žena mafijaša", kojom je još jednom ostao vjeran svom prepoznatljivom muzičkom izrazu.
Riječ je o numeri koja donosi energičan ritam i duhovit tekst, po čemu je Di Džej Krmak godinama prepoznatljiv među publikom širom regiona.
Spot prati tematiku pjesme, a već nakon objave privukao je brojne reakcije i komentare fanova.
Da li će "Žena mafijaša" postati još jedan hit u njegovoj karijeri, ostaje da se vidi, a spot je već dostupan publici na njegovim zvaničnim kanalima.
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