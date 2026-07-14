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Di Džej Krmak se vratio i objavio novu pjesmu i spot

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 18:23

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Ди Џеј Крмак
Foto: Screenshot / YouTube

Popularni pjevač Di Džej Krmak predstavio je novi spot za pjesmu "Žena mafijaša", kojom je još jednom ostao vjeran svom prepoznatljivom muzičkom izrazu.

Riječ je o numeri koja donosi energičan ritam i duhovit tekst, po čemu je Di Džej Krmak godinama prepoznatljiv među publikom širom regiona.

Spot prati tematiku pjesme, a već nakon objave privukao je brojne reakcije i komentare fanova.

Da li će "Žena mafijaša" postati još jedan hit u njegovoj karijeri, ostaje da se vidi, a spot je već dostupan publici na njegovim zvaničnim kanalima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Di Džej Krmak

Žena mafijaša

Pjesma Žena mafijaša

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