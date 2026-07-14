Di Džej Krmak se vratio i objavio novu pjesmu i spot

Popularni pjevač Di Džej Krmak predstavio je novi spot za pjesmu "Žena mafijaša", kojom je još jednom ostao vjeran svom prepoznatljivom muzičkom izrazu.

Riječ je o numeri koja donosi energičan ritam i duhovit tekst, po čemu je Di Džej Krmak godinama prepoznatljiv među publikom širom regiona.

Spot prati tematiku pjesme, a već nakon objave privukao je brojne reakcije i komentare fanova.

Da li će "Žena mafijaša" postati još jedan hit u njegovoj karijeri, ostaje da se vidi, a spot je već dostupan publici na njegovim zvaničnim kanalima.