Idemo po pobjedu: Paskvalov otac u Sofiji poslao poruku Banjalučanima pred Levski

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Na utakmicu između Levskog i Borca pristigao je i otac Abela Paskvala - Abel Paskval senior koji je došao u društvu braće i prijatelja Borčevog prvotimca.

“Idemo po pobjedu. Samo jako”, poručio je Paskval senior prije ulaska na tribine stadiona “Georgi Asparuhov”. Podsjećamo, sat vremena prije početka utakmice objavljen je početni sastav Borca, a među startnih 11 je i sjajni Abel Paskval. Fudbal Pogledajte atmosferu ispred stadiona ''Georgi Asparuhov'' uoči utakmice Levski - Borac Osim Pakvala od prvog minuta na teren će istrčati Nikola Ćetković, Siniša Saničanin, Luka Juričić, Amer Hiroš, Sebastijan Herera, Miloš Jojić, Viktor Rogan, Nemanja Jakšić, Stefan Savić i Sandi Ogrinec.

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