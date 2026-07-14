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Idemo po pobjedu: Paskvalov otac u Sofiji poslao poruku Banjalučanima pred Levski

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 19:15

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Абел Пасквал Сениор
Foto: ATV

Na utakmicu između Levskog i Borca pristigao je i otac Abela Paskvala - Abel Paskval senior koji je došao u društvu braće i prijatelja Borčevog prvotimca.

“Idemo po pobjedu. Samo jako”, poručio je Paskval senior prije ulaska na tribine stadiona “Georgi Asparuhov”.

Podsjećamo, sat vremena prije početka utakmice objavljen je početni sastav Borca, a među startnih 11 je i sjajni Abel Paskval.

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Osim Pakvala od prvog minuta na teren će istrčati Nikola Ćetković, Siniša Saničanin, Luka Juričić, Amer Hiroš, Sebastijan Herera, Miloš Jojić, Viktor Rogan, Nemanja Jakšić, Stefan Savić i Sandi Ogrinec.

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Abel Paskval

FK Borac

Levski Sofija

Levski Borac

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